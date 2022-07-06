Çınar Evler’de hak sahiplerinin daireleri belli oldu! İmamoğlu’ndan 2024 mesajı

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirdiği Kiptaş İzmit Çınar Evler sosyal konut projesinde hak sahiplerinin dairelerinin belirlendiği kura çekim işlemleri bugün noter huzurunda yapıldı. Kura sonrası yeni hak sahipleri belirlendi. Arızlı’da bulunan Kitaş Çınar Evler’in önünde yapılan kura çekimine ev sahipleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra TBMM başkan Vekili Haydar Akar, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, Saadet partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu, Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Erinç, CHP Kocaeli il Başkanı Harun Yıldızlı, Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, İYİ Parti Kocaeli il Başkan Vekili Kaan Dilmen, Memleket Partisi İl Başkanı Murat Erinç, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, TÜMBEL-SEN Şube Başkanı Erdal Karakuş ve çok sayıda davetli katıldı.

143 KONUT VE 5 DÜKKAN BULUNUYOR

KİPTAŞ ve İzmit Belediyesi iş birliği ile planlanan 143 konutluk 4 bloktan oluşan projede; ortalama kat brüt alanları 87 m2 olan 37 adet 2 1 bahçe kullanımlı daire, 93 m2 olan 66 adet 2 1 daire, 124 m2 olan 40 adet 3 1 olmak üzere toplam 4 bloklu 143 konut ve 5 dükkan bulunuyor.

“KISA SÜREDE YETENEKLERİMİZ GÖSTERDİK”

Kura çekimi töreninde konuşan Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt kısa bir bilgilendirme sunumu yaptı, “18 ay önce temelini attığımız konutun kura çekimi için buradayız. KİPTAŞ olarak yola çıkarken sektörde farkındalık yaratmayı kendimize hedefledik. Amacımı sektörde rol model olmaktı. Özellikse sosyal konut projelerini hak sahipleri ile eşleştirmek için adımlar attık. Sosyal konut anlayışına yeni bir boyut getirecek Çınar İzmit Evleri de buna dahil. Projenin bir diğer önemli etkeni ise toplum yararına kısa sürede nasıl faydalı işler yapacağımızı göstermiş olduk. KİPTAŞ olarak kısa sürede yeteneklerimizi göstermeyi amaçlamıştık.

“1 AĞUSTOSTAN İTİBAREN TESLİM EDİLECEK”

Ülkemizin ekonomik anlamda en zor olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine rağmen yapıyoruz. Milyarlarca lira borçları olan bir şirketken şimdi ekonomik yapısı güçlü bir şirket haline gelmiştir. Asgari ücretin altında ödeme planı sunmuştuk. Alım gücünün bu kadar düştüğü bir dönemde ev sahibi yapmak için ciddi adımlar atıyoruz. Temelini attığımız çınar evleri tamamlamış bulunduk. Bugün burada kura çekimi yapılacak. Kurban bayramı arifesinde evlerinizi belirleyerek size dairelerin teslimini yapmak için ekip arkadaşlarımız canla başla çalıştı. Bayramdan sonra 1 ağustos itibari ile hak sahiplerine dairlerini teslim etmeye başlıyoruz” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR GİBİ BİR DESTEĞİMİZ YOK”

Ardından kürsüye çıkan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet konuşmasında, “Biz bugün gerçekten çok heyecanlıyız, heyecanlı olduğumuz kadar mutluyuz ve gururluyuz. Mecliste çoğunluğumuz yok. Hükümet gibi bir desteğimiz yok. Büyükşehir gibi bir desteğimiz yok. Bu kentte sosyal konut anlayışı değiştiren projeler nasıl gerçekleştireceğiz diye karalar bağlamak yerine çözüm yolu aradık. Dedik ki bizim aslanlar gibi İstanbul Büyükşehir Belediyemiz var. Hemen kapısını çaldık. Sağ olsun başkanımız hiç ikiletmeden hemen çalışalım dedi. Başkanımız bu kadar yoğun uğua rağmen yarım günün bize ayırdı. İlk başladığımız proje bu projeydi. Bu proje ile birlikte bu kentte tasarım gücü yüksek, sosyal yaşamı güçlü önemli bir projenin başlangıcını yaptık” ifadelerini kullandı.

“EMNİYET VE BÜYÜKŞEHİR İLE SIKINTI YAŞADIK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kiptaş Başkanı Ali Kurt’a İzmitliler adına teşekkür eden Hürriyet, “18 ay önce burada bu projenin temelini attık. Burada İzmit ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında güçlü bir birlikteliğin temelini atıyoruz demiştik. 18 ayda bitireceğiz demişti genel müdür. Sağ olsun söz verdik ve tuttuk. Burada kış çok sert geçti, ekonomik kriz üstüne cabası, üstüne altyapı ve sıkıntılar yaşatıldı. Altyapıda Büyükşehir ile sıkını yaşadık. Araç güzergahında emniyet ile sıkıntı yaşadık. Arkadaşlarımızın çabası ile sonuca gelindi. Burada hak elde eden vatandaşlarımız çok şanslılar” dedi.

“ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEYECEK SİNSİLİKLER İLE MÜCADELE EDİYORUZ”

Sözlerine devam eden Hürriyet, “Sosyal konu adına altında yapılan rant projelerine Kiptaş İzmit Çınar evleri tokat gibi bir cevap oldu. İBB ihtiyaç olan her yere yetişiyor. Güzide birçok şirketi ile İstanbul’un gücüne güç katıyor. Bu projelerdeki çabamız da bu amaç ve gayretle ortaya çıkıyor. Bizim burada TOKİ ve KENT konut gibi güçlerimiz yok. Biz bu projeyi açıkladığımızda apar topar bakanlar getirildi, projeler açıklandı. Onlardan çok eser yok ama biz burada verdiğimiz sözün tutmanın heyecanını yaşıyoruz. Biz her dönem aynı güçlerle mücadele ediyoruz. İzmit’in tarihi için bir vakıf kuruyoruz ve hayır cevabı alıyoruz. Milyonlarca lira araç kirası harcamayalım diyoruz meclis hayır diyor. Cumhuriyet Parkını İzmit’e kazandıralım diyoruz yine hayır cevabı alıyoruz. Şeytanın bile aklına gelmeyecek sinsilikler ile mücadele ediyoruz. Halkımız arkamızda. Bu kentte nasıl oyunlar döndüğünü görüyorlar” dedi.

“MALİYETİ HESABI YAPMAKTA ÇOK ZORLUK ÇEKİYORUZ”

Son olarak kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasında, “Projenin temelini aralık ayında attık. Gerçekten zor bir zamanda bu işe giriştik. Ama zor zamanda iş yapma kabiliyetini göstermek güven duygusunu daha yukarı taşır. Kamu adına güzel işler yapmak topluma da katkı sağlar. Derin ekonomik kriz hepimizi sardı. Maliyeti hesabı yapmakta çok zorluk çekiyoruz. Burada ekonomi kendi kendine bozulmaz. Enflasyon durduk yere tek haneli sayılardan 3 haneli sayılara çıkmaz. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamını bahane gösteren hükümet temsilcilerine ifade etmek isterim ki bütün dünya içerisinde en başarısız olan, toplumun alım gücünün en dibe vurduğu, maliyetin yükseldiği ülke olmayı başarabildik. Bunları geri döndürecek halkımızın arzusu vardır. Hep birlikte başaracağız.

“KOCAELİ’NİN DİĞER İLÇELERİ GÖSTERSEYDİ 2 BİN KONUT TESLİM ETMİŞTİK”

Bir yerden alıp seviyeyi başka yere taşımak yerine düzlüğe çıkarmak için büyük bir seferberlik içine girmeye çalışacağız. Böyle bir projeyi, ortaya koyarak hızlı bir şekilde teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Kiptaş’ın yeni dönemde şehir dışında yaptığı ilk proje bu. Şöyle eleştiriler almıştık. Maden hizmet ediyorsunuz gelin bizim şehirde de yapın denmişti. Biz de çağrı yaptık. Uygun arazini varsı gösterin seve seve gelir proje üretiriz demiştik. Kocaeli’nin 10 ilçesi arazi göstermiş olsaydı bugün bin 500, 2 bin konutu teslim etmiştik. O karşı duruşu gösteremediler.

“2024’TE KOCAELİ’DE DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIMIZ YÖNETİMİ DEĞİŞİMİNE İNANIYORUM”

KİPTAŞ’ın çok daha başarılı işler yapacağını biliyorum. Biz İstanbul’da bir vizyon belgesi ortaya koymanın gururunu yaşıyoruz. Vizyon belgesinin inovatif olduğunu da biliyoruz. Açıkladığımız belge bir başlangıç. Sürdürülebilir, geliştirilebilir, ortak akılla, şeffaflıkla, geliştirilebilir bir metodu ortaya koymanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda tabi ki Kocaeli İstanbul’un en yakın etki alanında. Beraber üretmek istiyoruz. Bu anlamda değerli belediye başkanımızın attığı güzel ayak izleri ile Kocaeli’de daha iyi dayanışma içerisinde olacağımız bir yönetim değişimi ile 2024’te buluşacağımızı diliyorum. Kocaeli’deki değişimin ile Kocaeli halkının güzel işbirliklerine hazır olmasını diliyorum. Deprem meselesi önemli. İstanbul ve Kocaeli en dayanıklı şehirler olmalı. Ben Depremin üçüncü günü gibi buradaydım. O acıyı burada gördüm ve yaşadım. Allah bir daha yaşatmasın. Tedbir almak kula aittir. Bunu kullanacağız. İnşallah dayanıklı bir kent var edeceğiz. Bütün hak sahiplerinin güzel evlerini hep birlikte belirleyeceğiz” dedi.