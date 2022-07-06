Yok böyle şenlik!

Kocaeli’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından Kocaeli Kars Ardahan Iğdır Dernekleri ve KAI Vakfı tarafından ilk kez düzenlenen Kars Ardahan Iğdır Seyran Şenliği unutulmaz anlara sahne oldu.

GÜN BOYU SÜRDÜ

Başkanlığını Alican Kazgan’ın yaptığı Kocaeli Kars Ardahan Iğdır dernekleri ile KAI vakfı üyelerinin birlikte hazırladıkları, Kars Ardahan Iğdır Seyran Şenlikleri’nin ilki bir birinden güzel görüntülere sahne oldu. Kocaeli, Kars, Ardahan, Iğdır ve çevre illerden gelerek şenliğe katılan yaklaşık 3000’den fazla konuk gün boyu şenliğin tadını çıkardı. Körfez İlimtepe Mesire Alanında saat 10.00’da başlayan şenlikte sportif etkinliklerle bol bol stres atılırken, halk oyunları gösterileri, yöresel ve ulusal sanatçı konserleri, sürpriz yarışmalar ve ikramlar davetlilere sunuldu.

KOCAELİ YEŞİLİN VE MAVİNİN ŞEHRİ

Gelenekselleşmesi planlanan dev organizasyon hakkında konuşan Kocaeli Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Başkanı Alican Kazgan şu şekilde konuştu: Çok kıymetli hemşerilerimiz… Kimimiz iş imkânları yüzünden, kimimiz eğitim sebebiyle, kimimiz ise yeni umutlar hayaliyle Kocaeli ’ye yerleşti. Yeşilin ve mavinin birleştiği, bereketin ve bolluğun olduğu bu şehirde, bir tarafta eğitim ve iş olanaklarına, diğer tarafta da sağlık ve ulaşım olanaklarına sahip olduk.

EN YOĞUN NÜFUSA SAHİBİZ

Evlatlarımız burada doğmaya, evlenmeye, iş güç sahibi olmaya başladı ve her geçen gün nüfus sayımız arttı. Öyle ki, Kars, Ardahan ve Iğdırlı hemşerilerimiz ile Kocaeli’nin en yoğun nüfusuna ulaştık. Bugüne kadar maalesef ortak bir etkinlikte, böyle büyük ve anlamlı bir organizasyonda bir araya gelememiştik. Ancak vakıf ve dernek başkanları olarak, artık sorumluluk alma vaktinin geldiğini düşünerek bir araya geldik ve Kocaeli Kars Ardahan Iğdır Seyran Şenliği’ni etkinliğini düzenlemeye karar verdik.

3000’DEN FAZLA HEMŞERİMİZLE BİRLİKTEYİZ

Vakıf ve dernek başkanlarımızın ilk günden itibaren, hiç bir şart ve koşul sunmadan, tüm iyi niyetiyle ve destekleriyle, üç aya yakın süredir yapılan hummalı çalışmaların neticesinde üç binden fazla hemşerimiz ile hamdolsun birlik beraberlik içerisinde buluştuk. Etkinliğimizde hemşerimiz ve misafirlerimiz için sunulan tüm ikramlarımız ücretsiz verilmekte olup, çocuklarımız için sportif etkinlikler, birbirinden farklı oyun grupları kurularak mesire alanı en uygun şekilde değerlendirildi.

ANLAMLI VE KIYMETLİ

Aynı zamanda birbirinden değerli sanatçılarımız ve müzisyenlerimizin katkılarıyla katılımcılar gönüllerince eğlenme şansı bulmuş ve halaylar ile Şenliğimiz adeta düğün yerini almıştır. Sizlerle birlikte olmanın, tek vücut ve yekvücut olmanın ne kadar anlamlı ve kıymetli olduğunu kelimeler ile ifade etmek gerçekten çok güç. Ancak, bu beraberliğin yarınlarda bizler için nasıl kapılar açacağını hep birlikte göreceğiz ve inşallah bu güzel şehirde, bu sanayi kentinde daha güzel günlere ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.

TEŞEKKÜR EDERİM

Kıymetli hemşerilerimiz, tüm vakıf ve dernek başkanlarımız ve sizler adına, bu güzel etkinlikte emeği geçen başkanlarımıza, iş insanlarımıza ve değerli büyüklerimize de şükranlarımızı sunarız. Başta Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz olmak üzere, hemşerilerimizden biri olarak gördüğümüz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'a, Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt’e, Derince Belediye Başkanımız Sayın Zeki Aygün’e, Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’e, Kartepe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kocaman’a Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz’e destek ve katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.

YENİDEN BULUŞMAK DİLEĞİ İLE…

Yine katılımlarından dolayı Kocaeli İl Emniyet Müdürümüz Sayın Veysel Tipioğlu’na ve tüm siyasi partilerimizin İl Başkanları, İlçe Başkanları ve teşkilat yöneticilerine, ilimizin değerli basın mensuplarına, ilimizin önde gelen iş insanlarına, yatırımcılarına, bürokratlarına, şenlik boyunca gönülleri fetheden sunucularımız Özgür Agin ve Meryem Kızılırmak’a ve tabi ki siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinlikte yeniden beraber olmayı diliyor, Rabbimizden hepinize sağlık ve huzur temenni ediyoruz.