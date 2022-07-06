06 Tem 2022 - 16:58- Gündem G: 06 Tem 2022 - 17:00

“Bir kere de mutlu olun”

TOGG'un test sürüşü hakkında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şimdi de diyorlar ki; 'Biz size yapamazsınız demedik, satamazsınız dedik.' Bir kere de mutlu olun ve emeği geçenlerin moralini bozmayın" dedi
“Bir kere de mutlu olun” mask

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gebze’deki Bilişim Vadisi'nde, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan yatırım alan şirketlerin tanıtım programına katıldı. Programda yatırım alan 11 girişimci firmanın temsilcileri, firmalarının ve yaptıkları işlerin tanıtımlarını içeren sunumlar yaptı.  Bakanı Varank da yaptığı konuşmadı, "Ülkemizi bir çekim merkezi haline getirmeyi planladığımız Ulusal Teknoloji Girişimcilik Stratejimizi son dönemde hazırladık. İnşallah kısa sürede stratejimizi ilan edeceğiz. Burada hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimi kurabilmek. Bu hedef doğrultusunda tüm altyapıyı uçtan uca planladık. Stratejimizi eğer başarıyla uygulayabilirsek 2030 yılında Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekosistemi arasında yer alacak. İstanbul’u girişimcilikte dünyanın en önemli ilk 20 merkezinden biri haline getireceğiz" dedi. 

“ÖNCEDEN AKIL VEREN ÇOK OLURDU AMA PARA VEREN OLMAZDI”

Türkiye'deki teknoloji yatırımlarının 9 kat arttığını söyleyen Bakan Varank, "Son zamanlarda Türkiye’de teknoloji tabanlı işlere yapılan yatırımlarda keskin artış olduğunu söyleyebiliriz. 2023 hedefimizi, hedeflediğimiz tarihten 2 sene önce, 2021 yılında büyük farkla geçmiş olduk. 2020 yılında 148 milyon dolar olan teknoloji yatırımları, 2021 yılında 1,5 milyar dolara ulaşmış oldu. Burada, 1 senede, 9 kattan daha fazla artış gözlemliyoruz. Tabiri caizse önceden akıl veren çok olurdu ama para veren olmazdı. Artık yatırımcılar para da vermeye başladı” ifadelerini kullandı.

“BİR KERE DE MUTLU OLUN”

Girişimcilere karamsarlığa düşmemelerini söylen Bakan Varank, "Türkiye olarak bugün muazzam bir sıçramanın arifesindeyiz. Bakmayın siz karamsarlık pompalayanların sözlerine. Bunlar, 'Siz asla TOGG’u yapamazsınız' dedi. 'Hani nerede bunun fabrikası' dediler. Şimdi TOGG’u test sürüşünde görmüşler geçen gün. Buradan Bursa'ya giderken, Osmangazi Köprüsü'nde, TOGG'un videoları yayınlanmış. Şimdi diyorlar ki 'Biz size bunu yapamazsınız, demedik. Biz size bunu satamazsınız, diyoruz'. Yahu bir kere de mutlu olun be. Anlamsız eleştirilerle bu işlere bunca emeği veren, hayatını bu işlere adayan insanların en azından moralini bozmayın” şeklinde konuştu.  
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06 Tem 2022 - 16:58 - Gündem

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