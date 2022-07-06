Kocaeli Valiliği bayram tedbirlerini açıkladı

Kocaeli Valiliği'nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı nedeniyle ilimizde vatandaşlarımızın bayramın huzur ve güven içinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşlarımızın istek ve şikâyetlerinin zamanında değerlendirilmesi bakımından, Valiliğimizce aşağıdaki tedbirler alınmıştır;

GÜVENLİK – TRAFİK

1-İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetime ağırlık verilecek, devriye hizmetlerini artıracak, trafik kontrollerini mevcut genelgeler ve ilgide kayıtlı emirler doğrultusunda sürdüreceklerdir. Trafik akışının düzenli sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bayram öncesi ve dönüş sırasında otoyollar, D-100 ve D-130 karayollarında ekip sayıları artırılacak ve riskli noktalarda ekip bulundurulacaktır.

2- 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine istinaden, bayram süresince silahlarla atış yapılmasına müsaade edilmeyecek, Kanun hükümlerine aykırı hareket edenler takip edilerek haklarında adli ve idari tahkikat yapılması sağlanacaktır.

3- Otoyol, D-100, D-130 ve Kuzey Marmara otoyolunda trafik denetimleri artırılacak, kurallara aykırı hareket eden sürücülerle ilgili olarak cezai ve idari işlemler yapılacaktır

4-Bayram öncesi alışverişi yapanların cadde ve pazarlarda canlı bomba eylemleri, hırsızlık, kapkaç, yankesicilik gibi yasadışı faaliyetlerle mağdur olmasını önlemek maksadıyla resmi ve sivil ekipler görevlendirilecek, kurbanlık hayvan satışı yapılan yerlerde sahte para kullanılmasının önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır.

ALTYAPI

1-Belediye Başkanlıkları, iş yeri denetim faaliyetlerine ağırlık verecek, yangın, kanalizasyon ve su arızalarına karşı mevcut planlarını gözden geçirecek, nöbetçi ekipler takviye edilecek, olası durumlara karşı hazırlıklı olacaklardır. Halkın istek ve şikâyetlerini bildirecekleri telefon numaraları yazılı ve görsel medya aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

2-Kurban Kesim yerleri çevrelerinde olumsuz görüntüler ve çevre kirliliği yaşanmaması için çöpler bekletilmeden toplanacaktır.

3-Herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmaması için SEDAŞ tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınarak eksiklik varsa derhal giderilmesi ve arızaya anında müdahale edilebilmesi için bağlı birimlerindeki personel sayısının takviye edilmesi sağlanacaktır.

4 -Haberleşmenin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için İl TELEKOM tarafından gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

5- İSU Genel Müdürlüğü içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin aksamaması ve muhtemel arızalara müdahale için yeterli ekip görevlendirecektir.

6- Doğalgaz dağıtım şirketlerince meydana gelebilecek arızalara anında müdahale için yeterli ekip görevlendirilecektir.

ULAŞIM

1-Otoyollar, D-100, D-130 Kuzey Marmara ve Kandıra yolunda trafiğin aksamadan yürütülmesi için Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerekli önlemler alınacaktır.

2- Karayolları 14. Şube Şefliği ve Tütünçiftlik Bakım İşletme Şefliği Büyükşehir Belediye Başkanlığı olumsuz hava şartları dahil hazırlıklı olacaklar,sorumluluk alanlarındaki yolların trafiğe açık tutulması için gerekli çalışmaları yapacak, acil müdahale ekipleri oluşturulacaktır.

3- 08.07.2022 Cuma ve 18.07.2022 Pazartesi tarihleri arasında zaruri haller hariç yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılmayacak ve yollar sürekli ulaşıma açık tutulacaktır.

SAĞLIK

1-İl Sağlık Müdürlüğü acil servis hizmetlerine önem vermek suretiyle, nöbet hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri alacaktır. Hastane ve diğer sağlık birimlerinde hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için personel planlaması yapılacaktır.

2-112 Acil Servislerine personel takviyesi yapılarak kesintisiz hizmet sağlanacaktır.

KURBAN KESİMİ:

1- Belediyelerce oluşturulan kurban kesim yerleri dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olabilcek şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesinin önlenmesi amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon sağlanacak,

Bu yerler dışında yapılabilecek kurban kesimleri nedeniyle görüntü kirliliğine meydan verilmemesi için gerekli ilave tedbirler her birim tarafından ayrıca alınarak, vatandaşlarımız bu konuda görsel ve yazılı medya aracılığı ile bilgilendirilecektir.

2- Kesim alanlarında uygunsuz bekleme ve araç park edilmesine izin verilmeyecektir.

DENETİM

1-İlimizde faaliyet gösteren lokanta, pastahane, fırın gibi gıda maddeleri üreten işyerleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ile belediye zabıta ekiplerince hijyen ve fahiş fiyat uygulaması yönünden etkin bir şekilde denetlenecektir.

2-Bayram öncesi vatandaşlarımızın alışverişlerini güven ve huzur ortamı içerisinde yapmalarını temin açısından güvenlik güçleri ve belediye zabıtaları denetimlerini sıklaştıracaklardır.