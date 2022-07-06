Kocaeli’de doktorlar iş bırakma eylemi yapacak

Konya Şehir Hastanesinde görevli Dr. Ekrem Karakaya bugün uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Doktor Karakaya'yı vuran saldırgan da intihar etmişti. Silahlı saldırı sonrasında hekimler 'Sağlıkçılara yönelik şiddet' nedeniyle eylem kararı aldı. Türk Sağlık Sen'e bağlı hekimler ve sendikaya bağlı sağlık çalışanları, Uzman Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında silahlı saldırı sonucu katledilmesi ve sağlıkta vahşete tepki göstermek için tüm Türkiye'de sağlık kurum ve kuruluşlarında yarın iş bırakma kararı aldı. Türk Sağlık Sen başta olmak üzere bir çok sendikanın destekleyeceği öğrenildi.