Minibüsçüler kontak kapatmayacak! Anlaşma sağlandı

Kooperatifler Birliği ve KocaeliMinibüsçüler ve Otobüsçüler Odası'nın UKOME’de ulaşıma talep ettikleri yüzde 50 oranındaki zam karşısında yüzde 34 ile yüzde 36 oranında zam yapıldı. Ancak online yapılan UKOME toplantısında UKOME’nin üyesi olan Ulaştırma Bakanlığı temsilcisinin kararı onaylamaması üzerine zam uygulanmadı. Bunun üzerine Kocaeli’deki 54 kooperatif KOTO’da toplantı yaptı. Kooperatif başkanlarının ortak kararı ile yarın sabah 06.00’da başlayacak olan seferlerin başlamayacağı ve tarifeler güncellenene kadar sefere çıkmayacaklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından tarafların tekrar masaya oturduğu ve anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.