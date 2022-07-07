15 Temmuz Kupası’nda Kağıtspor rüzgârı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı atıcıları katıldıkları her turnuvadan madalyalarla dönmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen turnuvada kürsünün en üst basamağında yer aldılar.
5 ALTIN 1 GÜMÜŞ MADALYA
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Milli Birlik Kupası, Bursa’da düzenlendi. Atıcılık trap dalında mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor ‘un başarılı atıcıları 5 altın 1 gümüş madalya elde etti.
4 KATEGORİDE MADALYALAR KAĞITSPOR’A
Milli Birlik Kupasında genç bayanlar kategorisinde mücadele eden
Nisa nur Aydemir altın, yıldız erkeklerde mücadele eden Yasin Efe Kesim altın,
genç erkeklerde mücadele eden Süleyman Güvercin altın ve Erdoğan Akkaya bronz madalya kazanırken büyük erkekler kategorisinde Murat İlbilgi altın madalyanın sahibi olarak turnuvayı tamamladı.
BÜYÜK ERKEK TAKIMI KÜRSÜNÜN ZİRVESİNDE
Büyük Erkekler takım kategorisinde yarışan Erdinç Kebapçı, Taner Öner ve Murat İlbilgi’den oluşan Büyükşehir Kağıtspor büyük erkek takımı yaptıkları başarılı atışlar ile altın madalyanın sahibi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.