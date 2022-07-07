Hayırlı bir fikstür olsun

2022-2023 sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimleri bugün (Perşembe) TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. TFF 2. Lig fikstür çekimi saat 12.00'de, TFF 3. Lig fikstür çekimi ise saat 14.30'da başlayacak. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki fikstür çekimlerine TFF yöneticileri ile kulüp temsilcileri katılacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimlerinde akreditasyon uygulaması yapılacak ve etkinlikleri sadece TSYD üzerinden akredite olan medya mensupları takip edebilecek. Kura çekimi ile ilgili haber ve fotoğraflar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi TFF.org'da yer alacak.