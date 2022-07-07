07 Tem 2022 - 10:46- Gündem

Kocaeli'ye şehit ateşi düştü

Başiskele Kullar Yakacık Mahallesi'nde ikamet eden ve Hakkari Yüksekova'da Uzman Çavuş olarak görev yapan Ömür Ertuğrul Sarı(27) şehit oldu.