Uluslararası Judo turnuvası sonuçları belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği destekleri sürdürerek spor kenti Kocaeli’nde ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Eski Olimpiyat şampiyonlarından Hüseyin Özkan onuruna düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Turnuvanın ilk gününde süper minik ve minikler sıkletlerinde mücadeleler olurken şu an Kağıtspor Judo Teknik Direktörü olarak görevine devam etmekte olan Hüseyin Özkan da turnuvadaydı. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen turnuva büyük başarıyla tamamlanırken, sporun tabana yayılması ve Kocaeli’nin sporun tüm alanlarının yaşatıldığı aktif ve dinamik bir kent olması için çalışmalar devam edecek.
15 ÜLKE 26 ŞEHİRDEN KATILIM
Turnuvaya Türkmenistan, Kırgızistan, İnguş Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Tataristan, Bosna Hersek, Ukrayna, Moldova, Edelweis, Suriye, Almanya, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere tam 15 ülkeden toplamda 1162 sporcu ve ülkemizin 26 şehrinden 837 sporcu katılım sağladı turnuva ilgiyle takip edildi.
HER KATEGORİDE YÜZLERCE SPORCU
Uluslararası Judo Turnuvası’nın ilk gününde süper minikler kategorisinde 223 sporcu yarışırken minikler kategorisinde 259 sporcu yarıştı. Müsabakalar 2 gün boyunca sürerken turnuvanın son gününde yıldızlarda 344 ve ümitler kategorisinde 376 sporcu yarıştı. 15 ülke 26 şehirden katılım sağlanan ve yoğun ilgiyle takip edilen judo turnuvasında sonuçlar 2 günlük mücadelenin ardından belli oldu.
ÖDÜL ALANLAR
Ümitler;
1. Kocaeli 6 altın,3 gümüş, 7 bronz
2. Eldelvıs 3 altın, 2 bronz
3. Georgia 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz
Yıldızlar;
1. Azerbaıjan 6 altın, 1 gümüş,10 bronz
2. Konya 3 altın, 3 gümüş, 3 bronz
3. Ordu 2 altın, 2 bronz
Minikler;
1. Azerbaıjan 5 altın, 6 gümüş, 6 bronz
2. Sakarya 4 altın, 3 bronz
3. Kocaeli 2 altın 4 gümüş 7 bronz
Süper Minikler;
1. Azerbaıjan 6 altın,3 gümüş, 6 bronz
2. Kocaeli 5 altın, 3 gümüş, 6 bronz
3. Sakarya 2 altın, 7 gümüş, 5 bronz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.