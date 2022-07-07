Eşmespor’dan 5 transfer birden

Geride bıraktığımız sezon 2. Amatör Lig’de 14 maçın tamamını kazanan Eşmespor adını rahat bir şekilde 1. Amatör Lig’e yazdırmıştı. Kartepe temsilcisi çok ara vermeden yeni sezon kadro oluşumuna da başladı ve ilk etapta 5 futbolcu ile söz kesti. Ligin bilinen stoperlerinden Eyüp Kılıç, deneyimli sol bek Kadir Kalaycı, dinamik orta saha oyuncusu Berkcan Bayar, dikkat çeken kalecilerden Deniz Karaman ile golcü futbolcu Coşkun Kılıç yeni sezonda Eşmespor için ter dökecek. Takımın tüm bölgeler için takviyeleri devam edecek.