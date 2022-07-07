Nüfusları artan tatil bölgelerinde SEDAŞ’tan kapsamlı altyapı çalışmaları

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatilciler deniz kenarlarına akın etmeye başladı. Tatil bölgelerinde yaşanan nüfus artışı, enerji ihtiyacını da paralel olarak artırdı. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Karadeniz’e kıyısı olan Kocaeli’nin Kandıra, Sakarya’nın Karasu ve Düzce’nin Akçakoca ilçelerindeki yüksek enerji ihtiyacına yanıt vermeyi amaçlayan çalışmalarını hızlandırdı. SEDAŞ’ın bölgedeki planlı altyapı ve bakım faaliyetleri kapsamında 3 ilçede toplamda 1.071 km uzunluktaki enerji hattı yenilendi. Yüksek enerji ihtiyacını kesintisiz karşılamak için ayrıca 106 km uzunluğunda ilave enerji hattının kurulumu da kısa sürede tamamlandı.

Kandıra’ya 5 yeni trafo daha kuruldu

Yaz aylarında nüfusu 750.000’e kadar yükselen Kandıra’da 35 km’lik enerji hattının bakımı sağlanırken 5 km yeni hat ilave edildi. 250 yeni direk dikilen ilçeye ilave 5 yeni trafo daha kuruldu ve mevcut 8 trafonun da güçleri artırıldı. 250 armatürün bakımlarının yapıldığı Kandıra’da, ortalama kesinti süresinde yüzde 24; ortalama kesinti frekansında ise yüzde 35 iyileşme kaydedildi. İlçede geçtiğimiz yıla kıyasla şikâyet oranı yüzde 19 düşerken buna bağlı talep sayısı da yüzde 16 azaldı.

Karasu’daki 980 km’lik enerji hattının bakımları tamamlandı

Yazın nüfusu yüzde 1.500 artışla 1,5 milyona kadar çıkan Karasu’da 980 km’lik enerji hattının bakımları hızlıca bitirildi. 87 km’lik yeni enerji hattının da hizmet verdiği ilçede, 1.852 direk ve 9 ilave trafonun montajları da tamamlandı. Karasu’da ayrıca 3.000 armatür bakıma alınırken 10 trafoda güç artışı sağlandı. SEDAŞ’ın geniş kapsamlı çalışmaları sayesinde ilçedeki ortalama kesinti süresinde yüzde 40; ortalama kesinti frekansında ise yüzde 35 iyileşme yaşandı.

Akçakoca’da 1.100 armatür yenilendi

Her yaz ortalama 275.000 kişinin konakladığı Akçakoca’da 56 km’lik enerji hattı yenilenip 14 km uzunluğunda ilave hattın yapımı tamamlandı. SEDAŞ ekipleri ilçede 350 yeni direk ve 7 trafonun montajını bitirirken 3 trafonun da güç artış işlemleri yapıldı. Akçakoca’da SEDAŞ tarafından bakımları sağlanan armatürlerin sayısı ise 1.100’e ulaştı.