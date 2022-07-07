İşte yeni sezon formalarımız

Kocaelispor Kulübü yeni sezon için Diadora ile anlaşma sağlamıştı. Yönetim kurulu yeni sezon forma tasarımlarının neler olacağını taraftara sordu ve konu ile ilgili 2 günlük bir anket yaptı. Yapılan tüm tasarımlar beğenilirken oylama sonucu yeşil siyahlı taraftarlar bu sezon giyilecek olan formaları belirledi. Nostalji formasının da Kocaelisporlular için özel olarak satışa sunulacağı ifade edildi. Formaların 300-350 TL. arasında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.