Mezarlıklar bayrama hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramında kaybettikleri yakınlarını ziyaret edecek vatandaşlar için mezarlıklarda bayram öncesi temizlik çalışması yaptı. Mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmaları, Büyükşehir ekiplerince özenle ve titizlikle yapıldı. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisindeki İzmit Bağçeşme, Asri Mezarlık, Kuruçeşme Hatipköy, Tavşantepe ve Kent mezarlıklarında oluşan otlar, çalılar, ara yollar temizlendi, mezarlık içi ana yollar yıkandı ve çevre bakımları gerçekleştirildi.

ARİFE GÜNÜ KUR-AN TİLAVETİ

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan mezarlıklarda büyüyen otların, çalıların temizliği, çevre düzenlemesi çalışmalarını Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri incelikle yürüttü. Mezarlık ziyaretleri arife gününden hazır hale getirildi. Ayrıca vatandaşların kaybettikleri sevdiklerini ziyaret ettiği bayram arifesinde kent mezarlığı ve şehitlikte öğlen namazından sonra Kur’an-ı Kerim okutulacak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından mezarlıklarda arife günü çiçek dağıtımı da yapılacak.