İzmitliler Halk Bayramlaşmasında buluşacak

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramının ikinci günü Halk Bayramlaşması etkinliği düzenleyecek. Dolu dolu geçecek bayramlaşma programı kapsamında tüm gün çeşitli etkinlikler ve ikramlar olacak. Programlar bayramın ikinci günü 10 Temmuz Pazar saat 14.00’te başlarken, Halk Bayramlaşması saat 16.30’da İzmit Belediye Meydanı – Belsa önünde yapılacak. Program kapsamında akşam saat 19.30’da İzmit Kent Orkestrası İzmitlilere müzik ziyafeti sunacak.

ÇOCUKLAR BAYRAMDA DOYASIYA EĞLENECEK

Program boyunca alanda mobil ikram araçlarından 3 ayrı noktada limonata dağıtımı yapılacak. Miniklerin gün boyu eğlenceli vakit geçirmeleri için de çocuk oyun atölyeleri, palyaço yüz boyama, akrobasi gösterileri, şekilli balon, pamuk şekeri, kostümlü masal kahramanları, balon şov ve patlamış mısır ikramı gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Program kapsamında saat 18.30’da geleneksel kavurma pilav ikramı da yapılacak.