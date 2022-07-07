İzmitliler Halk Bayramlaşmasında buluşacak

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramının ikinci günü Halk Bayramlaşması etkinliği düzenleyecek. Dolu dolu geçecek bayramlaşma programı kapsamında tüm gün çeşitli etkinlikler ve ikramlar olacak. Programlar bayramın ikinci günü 10 Temmuz Pazar saat 14.00’te başlarken, Halk Bayramlaşması saat 16.30’da İzmit Belediye Meydanı – Belsa önünde yapılacak. Program kapsamında akşam saat 19.30’da İzmit Kent Orkestrası İzmitlilere müzik ziyafeti sunacak.
ÇOCUKLAR BAYRAMDA DOYASIYA EĞLENECEK
Program boyunca alanda mobil ikram araçlarından 3 ayrı noktada limonata dağıtımı yapılacak. Miniklerin gün boyu eğlenceli vakit geçirmeleri için de çocuk oyun atölyeleri, palyaço yüz boyama, akrobasi gösterileri, şekilli balon, pamuk şekeri, kostümlü masal kahramanları, balon şov ve patlamış mısır ikramı gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Program kapsamında saat 18.30’da geleneksel kavurma pilav ikramı da yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.