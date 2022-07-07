07 Tem 2022 - 11:25- Gündem G: 07 Tem 2022 - 11:28

Küçükbaşlar alıcılarını bekliyor

Kocaeli’de büyükbaş hayvan satıcıları kurbanlık satışlarını bitirirken, küçükbaş hayvan satıcıları ise kurbanlıkların satışı için bayramın birinci ve ikinci gününü bekliyor. Satıcılar, zincir marketlerin Kurban Bayramında et satmasından yakınarak eskisi gibi satış yapamadıklarını söyledi.
Küçükbaşlar alıcılarını bekliyor mask
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Kurban bayramının yaklaşmasıyla vatandaşlar bütçesine göre kurbanlık almaya devam ediyor. İzmit Modern Hayvan Pazarına çeşitli illerden gelen satıcılar, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların satışlarını sürdürüyor. Büyükbaş hayvan satıcıları genellikle kurbanlıklarının satışlarını bitirirken, küçükbaş hayvan satıcıları ise henüz istedikleri satışı yapamadı. Satıcılar özellikle İzmit Modern Hayvan Pazarında kesimhanenin olmamasından dertli. Satıcılar Kurban Bayramında zincir marketlerin kurbanlık satmasından yakınarak, işlerinin bu sebeple de sekteye uğradığını ifade etti.

"TÜM HAYVANLARIMIZI SATTIK"

Tüm büyükbaş hayvanlarını satan Mehmet Çakır, “Ağrı’dan 25 tane büyükbaş hayvan getirdim. Tüm hayvanlarımızı sattık ancak biraz zor sattık. Bundan sonra buralara kadar hiç gelmeyebiliriz çünkü maliyetler yükseldi. 850 kilo ağırlığındaki hayvanı 51 bin TL’ye sattık. Geçen sene de getirdiğimiz bütün kurbanlıklarımızı satmıştık. İyi hayvan görünüş itibarıyla kendini belli eder, etlidir. Müşteri güvenmediği zaman kantara götürüyor, ondan sonra alıyor. Kurbanlıkları biz yetiştirdiğimiz için bakımıyla, ilacıyla ilgileniyor ve sağlıklı bir şekilde besliyoruz. Hayvanlarımız asla hasta çıkmaz, geldiğimiz gün bile kontrolden geçer. Bir problem çıkarsa ya da kurbanlıkların yaşı tutmazsa satışımıza izin verilmiyor. 16 yıldır Ağrı’dan buraya kurbanlık getiriyorum. Arkadaşlarımın henüz satılmayan 5-10 tane hayvanı kaldı ancak ben hepsini bitirdim” dedi.

"KESİMHANE OLMADIĞI İÇİN HAYVANLARIMI SATMAKTA ZORLANIYORUZ"

Sakarya’dan gelen Adem Gökçü, “150 tane küçükbaş hayvan getirdim, 50-60 tanesini sattım. Fiyatlar 3 bin 500, 4 bin arasında değişiyor. 1980 yılından beri hayvancılıkla uğraşıyoruz ve sürekli kurbanlıklarımızı buraya getiriyoruz. Dededen kalan mesleği şimdi de çocuklarıma devredeceğim. Daha önce burada kesimhane vardı, artık yok. Kesimhane olmadığı için hayvanlarımızı satmakta zorlanıyoruz. 4 yer aldım 26 bin TL para ödedim. Bu koçları burada kesemedikten sonra nasıl satayım. İnsanlar apartmanda oturdukları için bize hayvanları kesin diyorlar ancak ben kesimhane olmadan nerede kesimini yaptırayım? İnsanlar koç almak istemiyor. Benim ortalama bir koçum ayakta 60 kilo çıkıyor. Elimde 90 kilo bir koçumda var ve bunun fiyatı 6 bin TL. Küçük baş hayvanların genelde arefe günü satışı başlıyor ve bayramın 2.,3. güne kadar satışımız devam ediyor” diye konuştu.

"FİYATLAR 5 BİN 500 İLA 7 BİN ARASINDA"

Van'dan gelen Faruk Hangül, “180 tane küçükbaş hayvanla geldik ve 50 tanesini sattık. Burada kesim olmadığı için satışlarımız çok fazla olmuyor, bu konuda şikayetimiz var. Kesim yeri verseler daha çok fazla satışlarımız olur çünkü insanlar ilk olarak kesim olup olmadığını soruyor. Benim kurbanlıklarımın ağırlığı 80 ile 120 kilo arasında değişiyor. Fiyatları da 5 bin 500 ila 7 bin arasında” şeklinde konuştu.

"SADECE BİR TANE SATIŞ YAPABİLDİM"

20 senedir hayvancılıkla uğraşan Yılmaz Abız, "Muş’tan 120 tane küçükbaş hayvan getirdim ve sadece bir tane satış yapabildim. Alıcılar son gün kurban almayı tercih ediyorlar çünkü fiyatların düşeceğini biliyorlar. Benim kurbanlıklarımın fiyatı 2 bin ile 5 bin arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

"KURBANLIK SATIŞININ ZİNCİR MARKETLERDEN KALDIRILMASI GEREKİYOR"

Afyonkarahisar’dan gelen Mustafa Kıvrak, “120 kurbanlıkla geldik. Vatandaşlar küçükbaş kurbanlık hayvan almak için son gününü bekliyor. Şu ana kadar 5-6 tane sattık. Kurbanlık satışının zincir marketlerden kaldırılması gerekiyor. 12 ay taksitle kurban satılıyor, öyle bir şey olamaz. AVM’lerden bunun kaldırılması gerekiyor. Normalde tabi ki de etini satsın ancak bayram zamanında buna izin verilmemesi ve buna önlem alınması gerekiyor. 3-4 gün önce hayvanı kesip buzdolabı poşetinde müşterilere veriyor, böyle kurban olmaz. Nasıl kesildiğini görmüyorsun, ne kesildiğini bilmiyorsun? Vatandaşımız da rağbet ediyor, onlar da yanlış yapıyor. En büyük problemimiz bu, zincir marketler kurban işini bitiriyor” dedi.

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07 Tem 2022 - 11:25 - Gündem

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