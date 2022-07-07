Darıca'da 3+1 dubleks daire icradan satılık

Kocaeli İli, Darıca İlçesi, DARICA Ş. Mahalle, 2159 Ada, 4 Parsel,D1 Blok. Bodrum+Zemin Kat:4 nolu Dubleks mesken vasıflıBağımsız Bölüm. Bilirkişi Raporuna Göre: Taşınmaz TEM Karayoluna, E5 Kara yoluna, Sabiha Gökçen Hava Limanına, Gebze D.D.Y. Tren istasyonuna, Organize Sanayi Bölgelerine, Hastanelere yakındır. Çevresinde konut ve ticari işyerleri yapılaşması vardır. Tüm alt yapı ve Belediye hizmetlerinden yararlanan, alım satım kabiliyeti olan, Şehir merkezinde, Okul, Hastane, Belediye Binası, Sahil gibi donatılara ulaşımı kolay bir konumdadır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...