Kocaeli Barosu öldürülen avukat Bakırtaş için bir araya geldi

Kocaeli Barosu, İstanbul’da öldürülen Avukat Servet Bakırtaş için basın açıklaması düzenledi. Kocaeli Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklamayı Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir yaptı. “Biliyoruz ki Başımız Sağ Olmayacak!” diyen avukatlar, ölümleri alkışlarla protesto etti. Kalabalık grup adına açıklama yapan Candemir, "Dün Bakırköy’de bir meslektaşımızı alçakça sıkılan kurşunlara kurban verdik. Av. Servet Bakırtaş sadece ve yalnız avukatlık yaptığı için öldürüldü. Avukatı müvekkili ile özdeşleştiren sapkın zihniyet, silahtan aldığı güçle ölüm kustu. İstanbul Barosu Başkanlığı tarafından soruşturma aşamasında edinilen bilgiye göre yaralama suçu nedeniyle mahkum olup cezaevinden yeni çıkan ve kendisine karşı açılan tazminat davasının geri çekilmesini isteyen ancak bu talebi reddedilince tehditlere başlayan katil zanlısının önce meslektaşımızı sonra da dava açan müvekkili öldürdüğü anlaşılmaktadır" dedi.

ADALETİN TECELLİSİ İÇİN BU MESLEĞİ YAPIYORUZ

Candemir, "Bu ve benzeri gerekçelerle gerçekleşen avukat ölümleri ya da saldırılar, mesleğimizi yaparken hangi tehditleri taşıdığımızdan ötede bu tehditleri yaratan toplumsal bakışı da anlatmaktadır. Avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihin yapısının, giderek onu taraf konumuna sürüklemesi, kelimenin tam anlamıyla bir ilkelliktir. Bir mesleğin ‘ölümü göze alarak’ sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır. Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkûmiyetleri acımızı hafifletmiyor artık. Her bir avukat ölümünün bir ‘toplumsal ders’ olmasını bekleyip bu zavallı yaratıklara bir şeyler anlatmasını beklerken çoğalan ölümler, bizden bir parça daha koparmaya devam ediyor. Oysa biz adaletin tecellisi için yapıyoruz bu mesleği" dedi.

ŞEHİT OLARAK YAŞATACAĞIZ

Son olarak Cademir, "Savunma olmazsa ‘olmaz yargılama’ diyoruz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi bir özel müdafii olmazsa, bu katil zanlısını da ‘bir avukat’ savunacak. Biliyoruz ki başımız sağ olmayacak bizim. Dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can; taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş’ın yüreği; şimdi bizde atacak. Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak Av. Servet Bakırtaş’ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız. Sözün bittiği yerdeyiz. Önce ailesine sonra da bütün meslektaşlarımıza, başsağlığı, şehit meslektaşımıza Allahtan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu.