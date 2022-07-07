Çeker: Sağlıkta şiddet basit bir mesele değildir

Şube Başkanı Ömer Çeker yaptığı açıklamada;” O6 Temmuz 2022 Çarşamba günü Konya Şehir Hastanesi’nde görevli Uzman Dr. Ekrem Karakaya görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Şehit doktorumuzun acısı yüreğimizi yakmış, tüm sağlık camiasını derinden yaralamıştır. 06 Temmuz çarşamba günü Konya Şehir Hastanesi’nde görevi başında vatandaşımıza sağlık hizmeti sunarken tek bir hekim (Şehit) katledilmedi. Gelecekte hekimlik mesleğini seçmeyi düşünen ve ya seçecek olan on binlerce hekim adayı, katledilmiştir. Böylesine korkunç olayların yaşanması sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara, yaptırımların ne kadar ağır olması ve alınacak tedbirlerin en üst seviyede alınması gerektiğini göstermektedir.

ATILMASI GEREKEN ÇOK ADIM VAR

Sağlıkta şiddete cezayı arttıran ve bu suçu kategorik bir suç olarak tanımlayan düzenleme hayata geçmiştir. Sağlıkta şiddetin kanlı bir vahşet olarak kendini gösterdiği bu olay tüm sağlık kurum ve kuruluşları bir an önce sıfır toleranslı alan ilan edilmesi gerekliliğini, hiçbir silah veya suç aletinin bu kurumların bahçelerine bile alınmaması gerektiğini bizlere bir kez daha göstermektedir. Hastanede bir doktorumuzun silahla katlediliyorsa atılması gereken çok adım vardır.

ŞİDDET BASİT BİR MESELE DEĞİLDİR

Hastanelere üst araması yapılmadan kimsenin alınmaması bile düşünülmelidir. Can güvenliğinden yoksun bir şekilde sağlık hizmetlerinin yürütülemeyeceği açıktır. Sağlık çalışanları şiddet sarmalından bir an önce kurtarılmalıdır. Hastaları hayata tutunmaya çalışırken kendi hayatını kaybetme endişesi yaşamalarına sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır. Bu nedenle Türk Sağlık Sen olarak bir kez daha vurguluyoruz; Sağlıkta şiddet basit bir mesele değildir. Mutlaka çözüm üretilmesi gereken temel bir sorundur.

ŞİDDET KANLI CİNAYETLERE DÖNÜŞMÜŞTÜR.

Şiddet kanlı cinayetlere dönüşmektedir. Bu mesele sadece sağlık camiasının değil tüm Türkiye’ nin meselesidir. Bu cinayet, bu katliam sözün bittiği bir yerdir. Herkes şapkasını önüne koymalı ve gereği için üstüne düşeni yapmalıdır. Sözlerime son verirken merhum doktorumuza Allah’tan rahmet, acılı ailesi, yakınları ve tüm sağlık camiasına sabırlar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.