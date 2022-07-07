İzmit Kent Konseyi vatandaşları bilgilendirdi

İzmit Kent Konseyi, İzmit Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ile Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası işbirliği ile Belsa Plaza önünde açılan stant da, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar bilgilendirildi. Yapılan interaktif saha çalışmasında, sağlıklı kurban seçimi, kurban kesim yerleri ve kesimi, kurban etlerinin hijyenik ve sağlıklı ortamlarda saklanması ile kıyma yaptırılırken dikkat edilmesi gereken hususlarda veteriner hekimler tarafından bilgilendirmeler yapılarak, bu konuları içeren broşür dağıtımı gerçekleştirildi. 3 gün süren stant çalışmasına İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İKK yürütme kurulu üyesi Lütfi Bodur, İKK Emekli Meclisi yürütme kurulu üyesi Hüseyin Korkusuz, Kocaeli Veteriner Hekimler Odasına kayıtlı Veteriner Hekimler, Erdem Yılmaz, Erhan Yıldız ve Taner Bayrak katılım sağladı.