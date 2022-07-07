İşte Kocaelispor'un ilk yarı maçları

1.HAFTA (28 Ağustos)
KOCAELİSPOR-Weecoins Kırklareli
2.HAFTA (4 Eylül)
Kırşehir Belediye-KOCAELİSPOR
3.HAFTA (11 Eylül)
KOCAELİSPOR-Serik Belediye
4.HAFTA (14 Eylül)
Sarıyer- KOCAELİSPOR
5.HAFTA (18 Eylül)
KOCAELİSPOR-Bucaspor 1928
6.HAFTA (25 Eylül)
Uşakspor- KOCAELİSPOR
7.HAFTA (2 Ekim)
KOCAELİSPOR-Balıkesirspor
8.HAFTA (5 Ekim)
Pazarspor- KOCAELİSPOR
9.HAFTA (9 Ekim)
KOCAELİSPOR-Fethiyespor
10.HAFTA (16 Ekim)
1461 Trabzon- KOCAELİSPOR
11.HAFTA (23 Ekim)
KOCAELİSPOR-Adıyaman FK
12.HAFTA (30 Ekim)
Kriptoswap Z.Kömür- KOCAELİSPOR
13.HAFTA (6 Kasım)
KOCAELİSPOR-Silahtarağa Van
14.HAFTA (13 Kasım)
İskenderun A.Ş.-KOCAELİSPOR
15.HAFTA (20 Kasım)
KOCAELİSPOR-Diyarbekir A.Ş.
16.HAFTA (27 Kasım)
Karacabey B.- KOCAELİSPOR
17.HAFTA (4 Aralık)
KOCAELİSPOR-Etimesgut Bel.
18.HAFTA (11 Aralık)
GMG Kastamonu-KOCAELİSPOR
19.HAFTA (18 Aralık)
KOCAELİSPOR-Ankara Demir
1.HAFTA (28 Ağustos)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.