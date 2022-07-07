İzmitli Emre Bodrum'da yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi açıklarında vatandaşlar bir şahsın hareketsiz olduğunu fark ederek ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekibi şahsın öldüğünü tespit etti. Üzerinde Emre Çelik (38) adına kimlik bulunan ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Deniz kenarında cansız bedeni bulunan 38 yaşındaki Emre Çelik'in İzmitli olduğu ortaya çıktı. Bekirdere Mahallesi’nde yaşadığı öğrenilen Çelik’in yapılan otopside boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Emre Çelik'in Zafer Partisi kurucu üyesi Ersin Özyılmaz'ın da halasının oğlu olduğu öğrenildi. Bir çocuk babası olan Çelik'in cenazesi Bekirdere Başaran Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.