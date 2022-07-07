Hekimler hep bir ağızdan Sağlık Bakanını istifaya çağırdı

Saldırısı sonrası Türk Tabipleri Birliği ve Sendikaların çağrıları ile hekimler bugün itibari ile 2 günlük iş bırakma eylemine başladı. Kocaeli’de ise hekimler Kocaeli Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması Sağlık sen ve Türk Sağlık sen dışındaki sendika ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katıldığı basın açıklamasında doktorlar hep bir ağızdan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı istifaya davet etti. Türk tabipler birliği hekimler adında ortak açıklama yaptıktan sonra sendika ve Sivil Toplum örgütleri temsilcileri görüş bildirdi. Açıklamaya Eski Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı. Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, CHP İl Kadın Kolları Songül Kaya, hekimler, hasta ve hasta yakınları destek verdi. Açıklama sonrası hekimler eski Perşembe Pazarı alanına kadar yürüyüş yaptı.

“TÜM UYARILARIMIZ GÖRMEZDEN GELİNDİ”

Tabipler Birliği Adına ortak açıklamayı Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy okudu. Arısoy açıklamasında, “6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi ilde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz. Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak; bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi” ifadelerini kullandı.

“BU DURUM BİZİ HEDEF HALİNE GETİRİYOR”

Sorumluların bu durumu kınama dışında başka bir adım atmadığını ifade eden Arısoy, “Kınamanın bir işe yaramadığı ve sağlıkta şiddet olgusunun çığırından çıktığının bakanlık da farkında olacak ki; sağlıkta şiddet istatistiklerinin yer aldığı "Beyaz Kod” verileri tüm ısrarlarımıza ve konuya dair dava açmamıza rağmen toplumla paylaşılmamaktadır. Sorumluların bu yaklaşımı bugün yeniden bir cinayetle sonuçlandı. Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir” dedi.

“SAĞLIK BAKANI BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM SORUMLULAR İSTİFA ETMELİ”

Arısoy açıklamasının devamında, “Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz: Sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir. Bizler bu konuda, yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz” şeklinde konuştu.