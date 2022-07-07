07 Tem 2022 - 14:01- Gündem G: 07 Tem 2022 - 14:05

Hekimler hep bir ağızdan Sağlık Bakanını istifaya çağırdı

Konya Şehir Hastanesinde Doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı ile öldürülmesinin ardından AKP iktidarına ve sağlık bakanı Fahrettin Koca’ya tepkiler büyüyor. Kocaeli Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen hekimler Sağlık Bakanını istifaya davet etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
+9
Video için play'e tıklayın

Saldırısı sonrası Türk Tabipleri Birliği ve Sendikaların çağrıları ile hekimler bugün itibari ile 2 günlük iş bırakma eylemine başladı. Kocaeli’de ise hekimler Kocaeli Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması Sağlık sen ve Türk Sağlık sen dışındaki sendika ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katıldığı basın açıklamasında doktorlar hep bir ağızdan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı istifaya davet etti. Türk tabipler birliği hekimler adında ortak açıklama yaptıktan sonra sendika ve Sivil Toplum örgütleri temsilcileri görüş bildirdi. Açıklamaya Eski Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı. Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, CHP İl Kadın Kolları Songül Kaya, hekimler, hasta ve hasta yakınları destek verdi.  Açıklama sonrası hekimler eski Perşembe Pazarı alanına kadar yürüyüş yaptı.

“TÜM UYARILARIMIZ GÖRMEZDEN GELİNDİ”

Tabipler Birliği Adına ortak açıklamayı Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy okudu. Arısoy açıklamasında, “6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi ilde, görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içindeyiz. Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak; bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi” ifadelerini kullandı.

“BU DURUM BİZİ HEDEF HALİNE GETİRİYOR”

Sorumluların bu durumu kınama dışında başka bir adım atmadığını ifade eden Arısoy, “Kınamanın bir işe yaramadığı ve sağlıkta şiddet olgusunun çığırından çıktığının bakanlık da farkında olacak ki;  sağlıkta şiddet istatistiklerinin yer aldığı "Beyaz Kod” verileri tüm ısrarlarımıza ve konuya dair dava açmamıza rağmen toplumla paylaşılmamaktadır. Sorumluların bu yaklaşımı bugün yeniden bir cinayetle sonuçlandı. Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir” dedi.

“SAĞLIK BAKANI BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM SORUMLULAR İSTİFA ETMELİ”

Arısoy açıklamasının devamında, “Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz: Sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir. Bizler bu konuda, yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz” şeklinde konuştu.

# KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli gazeteleri, kocaeli manset, Dilovası, Kocaeli haberleri, son dakika haberleri, Kocaeli, Başiskele, kocaeli gazete haber, Körfez, kocaeli haber, Kocaeli Gazete, kocaeli gündem, Kartepe, kocaeli flas haber, İzmit, Gölcük, kocaeli manset-haber, kocaeli son dakika, kocaeli guncel haberler, Gebze, Darıca, , Çayırova, bir, başkanı, ile, sağlık, chp, tarafından

07 Tem 2022 - 14:01 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.302.887 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

ELEMANLAR ARANIYOR

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Şirketimiz Kocaeli Lastik San. A.Ş üretim bölümünde çalıştırılmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilen üretim işçisi ad...

KOLSAN

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Kent Konseyi vatandaşları bilgilendirdi mask
İzmit Kent Konseyi vatandaşları bilgilendirdi
Kapalı pazar yeri inşaatı yaptırılacak mask
Kapalı pazar yeri inşaatı yaptırılacak
Darıca'da 3+1 dubleks daire icradan satılık mask
Darıca'da 3+1 dubleks daire icradan satılık
İzmitliler Halk Bayramlaşmasında buluşacak mask
İzmitliler Halk Bayramlaşmasında buluşacak
Nüfusları artan tatil bölgelerinde SEDAŞ’tan kapsamlı altyapı çalışmaları mask
Nüfusları artan tatil bölgelerinde SEDAŞ’tan kapsamlı altyapı çalışmaları
Meteoroloji uyardı: Bayramda yağış var mask
Meteoroloji uyardı: Bayramda yağış var
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL