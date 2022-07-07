07 Tem 2022 - 14:18- Ekonomi G: 07 Tem 2022 - 14:19

Sepaş Enerji, bu yıl da en büyük 100 şirket arasında

Sepaş Enerji, iş ve ekonomi dergisi Fortune’un Türkiye’nin en büyük şirketlerini listeleyen “Fortune 500” araştırmasında bir kez daha yer aldı. Genel listede 1 basamak yükselerek 84’üncü sıraya çıkan şirket, bu sene de en büyük 100 şirketten biri olmayı başardı.
Sepaş Enerji, bu yıl da en büyük 100 şirket arasında mask
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İş dünyası dergilerinden Fortune’un geleneksel “Fortune 500” araştırmasının sonuçları duyuruldu. Şirketlerin 2021’deki net satış rakamlarına göre sıralandığı liste ile Türkiye’nin en büyükleri belirlendi. Konutlardan ticarethane ve büyük sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede, Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, bu yıl da listede ilk 100’e girme başarısı gösterdi.

Genel listede 84’üncü sıranın sahibi oldu

Sepaş Enerji, genel listede 1 sıra ilerleyerek 84’üncü basamağa adını yazdırdı. Enerji sektörü kategorisinde de yükselişini sürdüren şirket, bu listede de 1 basamak çıkarak, 10’uncu sıraya yerleşip sektördeki başarısını ortaya koydu.

“Zorlu senede başarı grafiğini yükselttik”

Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, Türkiye’nin en büyük 100 şirketinden oldukları için gurur duyduklarını belirtti. Pandemi etkisi nedeniyle 2021’in zorlu geçtiğini dile getiren Poyraz, “Türkiye’nin dört bir tarafında faaliyet gösteren Sepaş Enerji olarak başarı grafiğimizi yükselttik. Ekonomik koşullara karşı müşterilerimizin beklentilerine göre hazırlanmış, ihtiyaçlara yanıt veren hizmetler sunduk. Ayrıca dijital uygulamalarımızı sürekli geliştirip müşterilerimiz için her an ulaşılabilir çözüm ortağı olmaya devam ettik. Başarılarımızda emekleri bulunan tüm Sepaş Enerji ailesi ile paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.
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07 Tem 2022 - 14:18 - Ekonomi

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