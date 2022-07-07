07 Tem 2022 - 14:40- Gündem G: 07 Tem 2022 - 14:43

Hürriyet: Bizi engellemek için kendi bakanlıklarını reddettiler

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet meclis toplantısında İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı ile protokol yapılmasını reddeden AKP ve MHP’li meclis üyelerinin bakanlıkla birlikte yürütülen bir projeye nasıl ret oyu verdiklerini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, “Bu ret aslında kendi Bakanlıklarına, kendi hükümetlerine de bir ret çünkü biz bu projeyi bakanlıkla yürütüyoruz” dedi
Hürriyet: Bizi engellemek için kendi bakanlıklarını reddettiler mask
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen meclis toplantısıyla ilgili makam toplantı salonunda basın toplantısı gerçekleştirdi. Hürriyet basın toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Salı günü gerçekleştirilen meclisimizi Başkan Yardımcımız Yaşar Kardeş yönetti. Bende yurtdışında başka bir programda bulunmama rağmen olabildiğince takip etmeye çalıştım. Mecliste yaşananlarla ilgili halkımızı bilgilendirmek istedik. 

“İŞİ ÖZÜNDEN KOPARTMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Yine ne yazık ki kentin yararına olacağına inandığımız, İzmit’in geleceğini prangalardan kurtaracağını bildiğimiz tüm projelerimiz ya da tasarruf tedbirlerimiz, ya da belediye lehine alınacak kararlar, oluşturulacak hizmetler için çabalarımız mecliste çoğunluğumuzun olmaması nedeniyle AKP ve MHP Grubunun oylarına takılıyor. Ne zaman İzmit için güzel bir şeyden bahsetsek, ne zaman belediyemiz lehine önemli stratejik kararlar alınmalıdır desek hep ‘Hayır’ cevabıyla, oyalama taktikleriyle ya da algıyı başka tarafa çekerek işi özünden kopartır anlayışla karşı karşıya kalıyoruz.” 

“İZMİTLİLER KAZANSIN İSTEDİK”

Bu eller neye kalkmış? Dedik ki bundan yaklaşık 2 buçuk yıl önce çalışmaya başladık. Bu kentin 3 bin yıllık Nikomedia tarihi çok önemli. Üzerine ciddi mesai harcadık, Ankara’lara gittik, geldik, Bakanlıkla görüştük. Sonunda Bakanlığı da ikna ederek beraberce bir projeye başladık. Çukurbağ kazılarının tekrar canlandırılması bu kentin saklı tarihinin artık saklı kalmaması yani Kayıp Şehir Nikomedia artık kayıp olmasın dedik. Kayıp Şehir Nikomedia bu kente değer katsın, bu kente para getirsin, bu kentin turizmini canlandırsın, insanımız kazansın, esnaf kazansın, İzmitliler kazansın istedik. 

“ÇALIŞMALARIN HIZLI YÜRÜMESİ GEREKİYOR”

Bu kent neden dünya kenti olmasın. Böylesine  kıymetli bir zenginliği var. İkinci bir Efes olabilecek kadar kıymetli bir zenginliğe sahip burası. Ama ne yazık ki geldiğimiz noktada biz bu çalışmaları yürütürken Çukurbağ kazılarını tekrar Bakanlıkla birlikte yaptığımız protokol neticesinde ayağa kaldırırken sonrasında da bu kazıların ve bu çalışmaların daha hızlı yürümesi, kaynak yaratabilmesi gerekiyor. 

“BAKANLIK YETKİLİLERİ KATILDI”

Belediyenin gücü de bir yere kadar. Bir vakıf çalışması ile bu çalışmaların güçlendirilmesi ve tanıtımın bu vakıf eliyle yapılmasını belirttik. Çok profesyonel bir çalışmayla bakanlık desteğiyle beraber bir vakıf kurmuştuk Nikomedia kazılarıyla alakalı. Hatta vakfın lansmanını da arkeoloji müzemizin bahçesinde yapmıştık. Kurum yetkilileri, Bakanlık yetkilileri programa katıldılar. 

“GERÇEKTEN ŞAŞKINIZ”

Dedik ki bu vakıfla bir iş birliği protokolü yapalım. Belediye olarak bu vakıfla yapılabilecekleri daha resmi bir zemine oturtmak için meclise teklif getirdik ama çok ilginç bu teklifimiz AKP ve MHP grubu tarafından ‘Hayır’ oylarıyla reddedildi. Gerçekten şaşkınız. Bu ret aslında kendi Bakanlıklarına, kendi hükümetlerine de bir ret çünkü biz bu projeyi bakanlıkla yürütüyoruz.”

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07 Tem 2022 - 14:40 - Gündem

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