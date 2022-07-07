07 Tem 2022 - 14:49- Gündem G: 07 Tem 2022 - 14:52

Sağlık İş üniversitede toplandı! “Umarız sağlık çalışanlarına kalkan eller derman diler olur”

Uzman Dr. Ekrem Karakaya’nın uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybetmesi sonrası Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Kocaeli Şube Yönetimi Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı
Sağlık İş üniversitede toplandı! “Umarız sağlık çalışanlarına kalkan eller derman diler olur” mask
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Uzman Dr. Ekrem Karakaya görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilmesi nedeniyle Kocaeli Üniversite Hastanesi yetkili sendikası Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Kocaeli Şube Yönetimi hastane önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Kocaeli Şubesi adına Şube Başkanı Meral Oğuz gerçekleştirdi. Açıklamaya Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği başkanı Adem Yaman ve Bağımsız Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Elbir de destek verdi. Sağlık camiasının yasta olduğunu ifade eden Oğuz, “Sağlık camiası dün tarihinin en kötü günlerinden birini yaşadı. Bizleri sevdiklerimizi yaşatmak için mücadele eden Doktor Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde öldürüldü. Üstelik en sevdiği yerde işinin başında hastalarının gözü önünde bir cani tarafından katledildi. Bunu kabul etmemiz sineye çekmemiz asla mümkün değildir. Yapılan hainlik sadece Doktor Ekrem Karakaya yapılmamıştır. Tüm sağlık camiasına yapılmıştır İşçisinden hemşiresine kadar Sağlık camiası olarak yastayız kızgınız öfkeliyiz” şeklinde konuştu.

“AKAN KANLAR YETERLİ DEĞİL Mİ?”

Yetkililere seslenen Oğuz, “Kınamaktan artık gına geldi ve soruyoruz. “Sağlıkta şiddeti ne zaman sona erdireceksiniz” daha kaç sağlık çalışanının kanı akmalı önlem almanız için. Yeterli değil mi bugüne kadar akan kanlar sizin için. Gün geçmiyor ki başka yerde başka bir şiddet vakası ile karşılaşmayalım. Dün Konya yarın İstanbul nerde olursa olsun alınmayan tedbirler yeterli olmayan cezai işlemler devam ettiği sürece kim bilir kaç şiddet olayına daha tanıklık edeceğiz. Umuyoruz ki bu son olur, Sağlık çalışanlarına kalkan eller derman diler olur. Her türlü insan profiline hizmet verilen hastanelerimizde güvenlik tedbirleri acilen artırılmalıdır ve revize edilmelidir. Güvenlik hizmetlerinde eksikliğe mahal verilmemelidir. Güvenlik hizmetleri ivedi olarak desteklenmeli eğitimler yeni önlemler ve caydırıcı kararlar alınmalıdır.  Hastanelerimizde silahla dolaşılmasının önüne kesinlikle geçilmelidir. Bunun için gerekli teçhizatlar acilen alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

“KINAMA İLE GEÇİŞTİRİLMEMEMLİ”

İçişleri, Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğünün bir araya gerekli adımları atmalıdır diyen Oğuz, “Gerekli düzenlemeler yapılmadığı sürece, dün Doktor yarın Hemşire diğer gün Güvenlik, Sekreter, Temizlik arkadaşlarımız şiddete maruz kalması artık kaçınılmazdır.  Sağlık-iş Sendikası olarak biz daima sağlık emekçilerinin yanında şiddetin her türlüsünün karşısında olmaya devam edeceğiz. Yapılan bu hain saldırı bir taziye mesajı ya da kınama söylemleri ile geçiştirilmemeli ve unutturulmamalıdır. Bizler asla unutmayacağız. Gerekli adımların atılması için üzerimize düşen ne varsa seve seve de yapacağız.  Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Kocaeli Şube yönetimi olarak hepimizin başı sağ olsun.”

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07 Tem 2022 - 14:49 - Gündem

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