KARBAFED’li kadınlar diğer başkanlarla bir araya geldi

Kocaeli Artvin Batum Havalisi Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Perihan Altun Dede ve yönetimi, Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Nursel Ergüneş, Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı Necdet Gümüş, İzmit Belediyesi Koordinatörü Nurullah Özer ve eşi Nursen Özer, Kocaeli Erzurumlular Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Canan Soylu ve diğer dernek yöneticileriyle bir araya geldi.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUKLAR

Fikir alışverişinde bulunan Dede, yapılacak hizmetlerin yol haritasını belirleyerek yaptıkları çalışmaları anlattı. Kültürlerin kaynaşması adına sivil toplum örgütleriyle sık sık bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Dede, memlekete ve Kocaeli’ye hizmet etmekten mutlu olduğunu söyledi.