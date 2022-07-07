KARBAFED’li kadınlar diğer başkanlarla bir araya geldi

Kocaeli Artvin Batum Havalisi Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Perihan Altun Dede ve yönetimi, Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Nursel Ergüneş, Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı Necdet Gümüş, İzmit Belediyesi Koordinatörü Nurullah Özer ve eşi Nursen Özer, Kocaeli Erzurumlular Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Canan Soylu ve diğer dernek yöneticileriyle bir araya geldi.
FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUKLAR
Fikir alışverişinde bulunan Dede, yapılacak hizmetlerin yol haritasını belirleyerek yaptıkları çalışmaları anlattı. Kültürlerin kaynaşması adına sivil toplum örgütleriyle sık sık bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Dede, memlekete ve Kocaeli’ye hizmet etmekten mutlu olduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.