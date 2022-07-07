Akbank’tan yeni proje

“Akbank+” adını taşıyan programa katılıp girişim fikirlerini geliştiren Akbanklıların banka desteğiyle kendi şirketlerini kurması hedefleniyor.Akbanklıların girişim fikirleri üzerinde tam zamanlı olarak çalışabilmesine olanak sağlayan ve bu anlamda Türkiye’de bir ilk olan Akbank+ Programı’na şirkete yeni katılan veya yıllardır Akbank’ta çalışan tüm Akbanklılar başvurabilecek. Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce programla ilgili: “Akbank+ Programı’na ölçeklenebilir iş fikirleriyle başvuru yapan Akbanklılar arasından seçilen arkadaşlarımız tam zamanlı olarak iş fikirlerine odaklanacak” dedi.