KOSTÜ’de binlerce öğrenci havaya kep fırlattı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen görkemli bir mezuniyet töreni düzenledi. 3 binden fazla öğrencisi olan ve bu sene bin den fazla öğrencisini profesyonel hayata uğurlayan KOSTÜ’nün, Başiskele’de bulunan yerleşkesinde düzenlenen mezuniyet törenine; Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu , Rektör Prof. Dr. Elmas, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Sami Çakmak, Mütevelli Heyet Üyesi Faik İçmeli, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Ada Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oytun Sözüdoğru, Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Cemil Topaloğlu ve aileler katıldı.

“BÜYÜMEYE DEVAM ETMEKTEDİR”

Açılış konuşması gerçekleştiren KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “35 yıllık Avrupa eğitim kurumlarının deneyimleri ve birikimleri ile kurulan Kıbrıs Ada Kent ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitelerimiz çağdaş kampüsleri, teknolojik altyapıları, araştırma olanakları, ulusal ve uluslararası gelişmelere uygun esnek eğitim modelleri ve nitelikli akademisyenleri ile ülkemizde ve KKTC’de tercih edilen üniversiteler haline gelmiştir. Üniversitemiz17 ön lisans, 8 lisans ve 11 yüksek lisans düzeyinde yürütülenuzaktan eğitim, örgün eğitim ve sertifika programları ile 20 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenci ve toplamda 3 binden fazla öğrencisi ile büyümeye devam etmektedir” dedi.

“10 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞMASI HEDEFLENMEKTEYİZ”

3 yıl içerisinde öğrenci sayısının 10 bine çıkacağına vurgu yapan Rektör Elmas, “Gelecek öğretim yılında, mevcut Diş Hekimliği, Bilgisayar Mühendisliği, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri, MYO ve Lisansüstü Programları yanında bu dönem açılan Eczacılık, Yazılım Mühendisliği, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi ve Bilgisayar Teknolojisi programlarımızla birlikte öğrenci sayımızın 4 bine yaklaşması ve önümüzdeki 3 yılda 10 bin öğrenciye ulaşması hedeflenmekteyiz” ifadelerini kullandı.