07 Tem 2022 - 15:23- Gündem G: 07 Tem 2022 - 15:25

Türel: İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatı 400 TL

Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında, ülke gündemini değerlendiren SP Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, “250 lira olan İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatları bugün itibarıyla neredeyse 400 liraya kadar çıktı” dedi
Türel: İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatı 400 TL mask

Saadet Partisi (SP) Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında Gebze ve ülke gündemine dair değerlendirmeler yaptı.Birim başkanlıklarının hazırladığı raporların incelendiği toplantıda, Türkiye’ninsorunları tartışıldı. Türel yaptığı konuşmada, “Ekonomide yaşanan sıkıntıları görmeyenlerin, suni gündemlerle meşgul olanların da gayelerini çok iyi biliyoruz. Siftahsız dükkânını kapatan esnaf kardeşlerimizin, dert küpü vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için gece gündüz çalışmakla mükellefiz” dedi.

KURBANLIK FİYATLARINA YÜZDE 100'Ü AŞAN ZAM

Kurban fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Başkan Türel, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre bu yıl ülkemizde ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 15 bin ile 60 bin TL, küçükbaşta ise 2 bin TL ile 8 bin TL arasında değişeceği öngörüldü. Fiyatlar geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 107,6, küçükbaşta ise yüzde 90,6 oranında arttı. Ortalama fiyat kilogram başına; büyükbaşta 29 lira 46 kuruştan 61 lira 15 kuruşa, küçükbaşta ise 33 lira 36 kuruştan 63 lira 57 kuruşa yükseldi. TZOB’un tahminine göre, bu yıl kesilecek kurbanlık sayısında geçen yıllara göre en az yüzde 25 oranında bir azalma olacak” ifadelerini kullandı.

“YHT SEFERLERİNE YÜZDE 65 ZAM YAPILDI”

Toplantında piyasalardaki bütün alanlardaki büyük artışlar da ele alınırken devlet kontrolündeki Yüksek Hızlı Tren biletlerindeki artışlara da değinen Türel, “Yüksek hızlı tren (YHT) seferlerine Ramazan Bayramı’ndan önce mart ayında yüzde 10, nisan ayında ise yüzde 15 oranında zam gelmişti.  YHT sefer bilet fiyatlarına son olarak haziran ayında yüzde 30 oranında zam geldi.  Toplam zam yüzde 65. Kısa bir süre içerisinde gelen zamların toplam oranı yüzde 65’i buldu.  Buna göre İstanbul-Ankara seferinin bilet fiyatı 195 liraya çıkarken, İstanbul-Konya seferinin bilet fiyatı ise 235 liraya yükseldi” şeklinde konuştu.

“İKİ AYDA OTOBÜS BİLETLERİ YÜZDE 60 ARTTI”

Toplantıda otobüs fiyatlarında yaşanan artış hakkında da konuşan Türel, “Yaklaşık iki ay önceki Ramazan Bayramı dönemine göre otobüs bileti fiyatlarının yüzde 30 ile yüzde 60 oranında arttı.  Ramazan Bayramı öncesinde ortalama 250 lira olan İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatları bugün itibarıyla neredeyse 400 liraya kadar çıktı.  Türkiye’nin en yoğun güzergâhlarından biri olan İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatının artışı yüzde 60’ı buluyor. Benzer şekilde İstanbul-İzmir arasındaki bilet fiyatı da iki ay içinde 300 liradan ortalama 500 liraya çıkarak yüzde 65 oranında arttı” dedi.
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07 Tem 2022 - 15:23 - Gündem

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