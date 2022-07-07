Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği, Edirne’ye gitti

Türkiye genelinde gıda, giyim, ev tekstili, turizm, reklam, sosyal medya, organizasyon, tıbbi ve aromatik bitkiler alanlarında faaliyet gösteren paydaşları bir araya getiren Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, Migros, Taze Direkt, Bahçeşehir Koleji, TrypByWyndham Otel gibi büyük markalarla tedarikçi anlaşmalarına imza attıktan sonra şimdi de tecrübelerini farklı illerdeki girişimci kadınlarla da paylaşıyor. Birlik Başkanı Nuket Özcan, bu kapsamda önceki gün Edirne’ye gitti.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ GERÇEKLEŞTİ

Başkan Özcan, Atlı Gurme Bakliyat Sahibi Zümrüt Atlı’nın daveti ve ev sahipliğinde önce Edirne’deki imalathaneler ve üretim alanlarını gezdi.Yeni dönemde Edirneli üretici kadın kooperatiflerinin markalaşma sürecine katkılar üzerine görüş alışverişi gerçekleşti. Heyet daha sonra Keşan Ticaret Odası’nda toplandı. Buradaki programa; Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bal ve Edirne’de faaliyet gösteren tüm kadın kooparetifleri yöneticileri katıldı.

“BU ÜST BİRLİK BİZE YOL GÖSTERSİN”

Marmara Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifini öven Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Herkes bir arada olduğunda ses büyük çıkıyor. Marmara’da zaten başka yok, bu üst birliğe sahip çıkalım. Bu üst birlik bize yol göstersin, kurumsallığı anlatsın. Valiliğimiz, ticaret il müdürlüğümüz, odalarımız bu birliği desteklesin” dedi. Başkan Özcan ise, “Buradaki üretici kadınlarımızın her anlamda yanlarında olacağız. Tedarik anlaşmalarının yanı sıra kooperatiflerimizin markalaşması ve büyümesi adına tecrübelerimizden yola çıkarak Edirneli üreticilerimizi de destekleyeceğiz. Gelecek ay Çanakkale ve Tekirdağ’daki girişimci kadınlarımızla da buluşacağız” dedi.