Valilikte Deprem Tatbikatı

İçişleri Bakanlığı’nın bu yılın Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte AFAD Başkanlığı bütün kurum ve kuruluş personellerinin yetiştirilmesi, eğitilmesi, bilgi düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı, valilik ve kaymakamlıklarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy’un koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve paydaş kurumlarca Valilik Yerleşkesinde gerçekleştirilen tatbikata, Valilik birim yetkilileri, personeller ve işlem yaptırmak üzere yerleşkede bulunan vatandaşlar katıldı.

KENDİNİ KORUMA ALTINA ALDI

Tatbikat öncesinde personele olası bir depremde yapılması gerekenler anlatıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta 20 saniye olarak belirlenen deprem anı uygulamasında personel, deprem anında hayati öneme sahip olan çök-kapan-tutun pozisyonlarını yaparak kendini koruma altına aldı. Güvenli tahliye protokollerine uygun olarak birim sorumluları eşliğinde binadan Valilik bahçesindeki acil toplanma alanına tahliyeleri sağlanan personeller “Tatbikat Sonlandırıldı Duyurusu” üzerine görev yerlerine döndüler.