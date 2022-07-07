Başsavcı Korkmaz’dan Aygün’e veda ziyareti

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yaz kararnamesi ile Kayseri’ye görevlendirilen Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, veda ziyaretleri kapsamında Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü makamında ziyaret etti. Başkan Aygün, Başsavcı Korkmaz’a Kocaeli’degörevde bulunduğu süreçte verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, yeni görev yerinde de başarılar temennisinde bulundu.Başsavcı Korkmaz da Başkan Aygün’e ev sahipliği için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.