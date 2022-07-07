CHP’li Demirer: Bu uygulama bir operasyonudur

Geçtiğimiz aralık ayı sonunda Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Karamürsel İlçe yönetiminde 10 üyenin aniden istifa etmesi ve yönetimin düşmesinin ardından yapılan olağan genel kurulla yeniden belirlenen ilçe başkanı ve yönetimin, yankısı Karamürsel’de hala sürüyor. Önceki gün yaptığı yazılı basın açıklamasında CHP Karamürsel Meclis Üyesi Orhan Demirerşöyle konuştu; “Yapılacak olan hem genel, hem yerel seçimlerde başarılı olacak Karamürsel’i, Kocaeli İl Başkanlığı ve ilçede üç beş kişi bir araya gelerek 10 yönetim kurulunu çeşitli gerekçelerle istifa ettirip ilçe başkanı Suat Ülkü’yü düşürdünüz, il başkanı ilçe başkanına sahip çıkmamıştır.

“TEK TARAFLI KARAR VERMİŞTİR”

Belli gruplarla tek taraflı karar vermiştir. Kongreye götürmek için atadıkları komisyon üyeleri yanlı etik kurallara uymayarak üyelik dahil olmak üzere ve amaçları kongreye kadar yürütme görevlerini yapmak yerine delegelerin üstünde baskı oluşturmak sureti ile taraf olmuşlardır. Olağan üstü genel kurula gidiliyor 10 tane yönetim kurulu üyeleri istifa ettiriliyor sekiz (8) yeni yönetimde görev alıyor, içlerinden biri de başkan oluyor. Oysaki istifa edenler ilk genel kurulda görev almamaları gerekir. Tüzük tadilatı yapılmalı ayrıca tüzükte var diye demokratik olmayan etik olmayan davranışlardan kaçınmalıdır ki seçmenlere daha çok güven versin, olağan üstü genel kurula gidiliyor delegeler meclis üyeleri konuşamıyor neden olağan üstü kongreye gidildiği gerekçeleri anlatılamıyor?

“BU DAVRANIŞINIZ PEŞİNİZİ BIRAKMAZ SİZİN”

Yapılan uygulama ilçe yönetimini ele geçirme tasfiye etme operasyonudur, pek çoğu ‘Truva Atı’ iyi niyetli katkı sunmak için yeni seçilen arkadaşları tenzih ederim son 25 yıldır çeşitli kademelerinde görev alarak bu günlere getirenleri, taşıyanları en zor günde biz buradayız. Emeğimizle, paramızla, canımızla varız diyenleri tasfiye etmektir. Amaçları çok eskiye gitmeğe gerek yok aslında son on yılda parti binasının nerede olduğunu bilmeyenler (postacıya soranlar) üye olmayanlar bugün yönetim kurulunda görev aldılar. İl başkanı sayesinde kendi ilçe başkanını arkadan hançerleyen kişiler gelecekte ittifak ortağınız ve seçmenler size nasıl güvenecek yaşamınız boyunca bu davranışınız peşinizi bırakmaz sizin.”