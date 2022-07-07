07 Tem 2022 - 15:28- Gündem G: 07 Tem 2022 - 15:30

“Emeğimizin karşılığını canımız ile ödüyoruz”

Konya’da Uzm. Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başındayken bir hasta yakını tarafından silahla vurularak öldürülmesi sonrası Sağlık - Sen Kocaeli Şubesi yaptığı basın açıklamasında saldırıyı ve sağlıkta şiddeti kınadı
“Emeğimizin karşılığını canımız ile ödüyoruz” mask
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Açıklamayı Sağlık Sen Kocaeli Üniversitesi Şubesi Başkanı adına Şube Başkan Yardımcısı Şengül Gençoğlu okudu. Gençoğlu açıklamasında, “Sürekli uyarılarımıza, tedbir çağrılarımıza rağmen maalesef dün Konya'da bir defa daha korktuğumuz başımıza geldi. Hepinizin bildiği gibi bir doktor arkadaşımız, canice katledildi. Hayatının baharında caninin kurşunlarına hedef olan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya, görevi başında, yeni çalışmaya başladığı hastanede katledildi” ifadelerini kullandı.

“KARŞILIĞINI CANIMIZ İLE ÖDÜYORUZ”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; “Katliam aleti ise bir silah. Tablonun vehametini düşünebiliyor musunuz? Bir doktor, şifa dağıtılan bir merkezde, yani hastanede, hasta yakınının kurşunlarına hedef oluyor ve can veriyor. Hastalara şifa dağıtmak, can kurtarmak için alın teri döküyor ve karşılığını canıyla ödeyerek şehit oluyor. Biz sağlık çalışanları olarak bu duruma isyan ediyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz ve can güvenliğimiz sağlansın istiyoruz. Açıkça buradan bir defa daha deklare ediyoruz; Sağlık emekçilerinin can güvenliği artık sağlansın. Aksi halde sağlık kuruluşlarında hizmet sunmak mümkün olmayacaktır.

HER DAİM KORKU HALİNDE YAŞIYORUZ

Hekiminden hemşiresine, teknisyeninden memuruna sağlık çalışanlarının onlarca sorunu bulunuyor. Ancak hiçbiri can güvenliği kadar sağlık kuruluşlarında kol gezen şiddet kadar can yakıcı değil. Can güvenliği sağlanmadığı için, yeterli tedbir alınmadığı için, Ekrem Hocamızın örneğinde olduğu gibi canımız yanıyor, isyan ediyoruz. Bazen yaralanıyoruz, bazen hakaret, küfür ve tehditlere maruz kalıyoruz. Bazen sinip içe kapanıyoruz, meslekten soğuyoruz ve hatta çekip gidiyoruz. Tüm bunların yanı sıra ise her daim korku halinde yaşıyoruz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI LAF DEĞİL İCRAAT BEKLİYOR

Buradan soruyoruz: Böyle bir ortamda kutsal sağlık mesleğini nasıl aşk ve şevkle icra edelim? Buradan soruyoruz: Daha ne zamana kadar sağlık kuruluşlarına elini kolunu sallayarak suç aletleriyle girmek serbest olacak? Kaç canımız yitecek?  Daha nice canlarımız acıyacak soruyoruz? Açıkçası 1 Milyon 200 bin sağlık emekçisi bu konuda laf değil icraat bekliyor artık. Başka Ekrem Hocalar ölmesin istiyoruz. Başka canlar yanmasın istiyoruz. İşimizi korkmadan, emniyet içinde yapmak istiyoruz. Bu kararlılığımızı siyasi iradeye göstermek içinde bugün, Türkiye genelinde iş bırakıyoruz.Tüm vatandaşlarımızı bu konuda bize destek olmaya davet ediyoruz ve herkese de sağlık çalışanlarının bu ülkenin hayat sigortası olduğunu buradan bir daha hatırlatıyoruz."
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07 Tem 2022 - 15:28 - Gündem

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