Hürriyet: AKP Siyaset uğruna bir kenti feda ediyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen meclis toplantısıyla ilgili makam toplantı salonunda basın toplantısı gerçekleştirdi. Hürriyet basın toplantısında yaptığı konuşmada, İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı ile protokol yapılmasının reddedilmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; "Vakıf, çalışmalarımızın en önemli adımıydı. Bakanlıkla birlikte atılan bir adımdı ama ne yazık ki körü körüne siyaset, her iyi şeye ‘hayır’ demek ve siyaset uğruna bir kenti feda etmenin acı tablosunu gördük Salı günkü meclisimizde. Ne yazık ki ‘Hayır’ oylarıyla karşılaştık.

“PROJE ÜRETEMEYECEKSEK NEDEN İŞ BİRLİĞİ YAPALIM?”

Nikomedia demek turizm demek, tarih demek yani kentimiz için yeni bir gelir kapısı demek ama AK Parti ve MHP grubu diyor ki; ‘Hayır, Nikomedia Vakfı ile protokol yetkisi konusunda ayni ve nakdi yardım yapılmaması ve görev süremizin sınırlı kalması gerekiyor’ Böyle saçma, hiçbir amaç taşımayan bir gerekçeyle reddediyorlar. Ayni ve nakdi yardım yapamayacaksak bir vakıf ile neden iş birliği yaparız. Beraber proje üretemeyeceksek neden iş birliği yaparız.

“AKILLARA ZARAR BİR GEREKÇE”

Biz zaten kazıları finanse ediyoruz. Zaten her ay en az 70 bin lira civarında bu kazıların finansörlüğünü yapıyoruz, Bakanlığa, Müze Müdürlüğüne para aktarıyoruz. Bu vakfı da biz eğer finansman desteği ihtiyacı olduğunda, ayni ihtiyacında olduğunda destekleyemeyeceksek neden meclise getiriyoruz ki konuyu. Böyle akıllara zarar bir gerekçeyle, ne yazık ki reddedildi teklifimiz” ifadelerini kullandı.