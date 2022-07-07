Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'e çağrı

Konya’da Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, dün görev yaptığı hastanede Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürülmüş, saldırının ardından saldırgan aynı silahla yaşamına son vermişti.

Konuyla ilgili dün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya çağırarak, "Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline “giderlerse gitsinler” demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!" ifadelerini kullanmıştı.