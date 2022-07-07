Hyundai Assan’da bayramlaşma

Hyundai Assan’da gelenek bozulmadı. Kurban Bayramı öncesinde yönetim çalışanlarla bayramlaşıp, iyi dileklerini paylaştı. Bayramlaşma etkinliği gün boyu sürdü. Başkan Sangsu Kim liderliğinde, Koreli ve Türk Yöneticiler, 3 vardiyada hem Hyundai çalışanları, hem de müteahhit firma çalışanları ile birlikte toplamı 3000 kişiyi aşan Hyundai Assan ailesi ile bayramlaşmış oldu. Başkan Sangsu Kim yayınladığı mesajda çalışanların Kurban Bayramlarını kutlarken, bayramın paylaşma, dayanışma ve birlik ruhundan bahsederek çalışanların ailelerinin de bayramını kutladı. Şirket başkanı, tatilde araç kullanacaklara güvenli ve dikkatli sürüş uyarısında bulunurken, yükselen Covid-19 vakalarına dikkat çekerek, çalışma arkadaşlarından gereken hassasiyeti göstermelerini istedi.