07 Tem 2022 - 16:28- Gündem G: 07 Tem 2022 - 17:03

Mali müşavirlerde ücret tarifesi değişti

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu, asgari ücrete zam gelmesi ile birlikte Mali Müşavirlerin ücret tarifelerinin değiştiğini açıkladı.
Mali müşavirlerde ücret tarifesi değişti mask

Yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi: "Bilindiği üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı için uygulanacak mesleki asgari ücret tarifesi, 22.12.2021 tarih ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak söz konusu tarife, 2021 yılının sonunda o dönemin mevcut ekonomik verileri göz önüne alınarak hazırlanan, o dönemin ekonomik şartlarına uygun bir tarife niteliğinde olup; günümüz ekonomik koşulları altında geçerliliğini yitirmiştir. Mali Müşavirlerin bu anlamdaki mağduriyetlerinin giderilmesi ve hizmetlerinin devamlılığı için ücret tarifelerinin de artırılması bir gereklilik haline gelmiştir.

Ülke olarak içinde bulunduğumuz ekonomik darboğaz, toplumun tüm kesimlerini olduğu gibi maalesef biz mali müşavirleri de derinden etkilemektedir. Geçmiş yılın ekonomik verileri baz alınarak hazırlanan ücret tarifesi fiyatları ile 2022 yılında hizmet veren Mali Müşavirler, bugünün olumsuz ekonomik koşullarının yarattığı tahribattan en çok etkilenen meslek gruplarından birisi olmuştur. Hizmetleri ile ülke ekonomisine olan katkıları yadsınamaz olan Mali Müşavirler, gerek işletmelerin gerekse ülkemizin ekonomik yapısının ayakta kalabilmesi için her zaman kilit role sahiptir. Aynı zamanda kamu finansmanının da en büyük güvencesi meslek grubumuzdur.

Mali Müşavirlerin, mesleki faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli olan bazı giderlerin bu süreçteki artış oranlarına bakıldığında ortaya çıkan tablo daha net bir şekilde görülebilmektedir. Günümüz ekonomik koşullarına uygun olmadığını belirttiğimiz hali hazırda uygulamada olan tarifenin hazırlandığı dönemden bugüne asgari ücrette % 95 oranında, mazot-benzin fiyatlarında % 145 oranında, elektrik fiyatlarında % 130 oranında, kırtasiye ve yemek fiyatlarında ortalama % 100 oranında artışlar meydana gelmiştir. Bunun dışında kira, ulaşım, temizlik, posta-kargo vb. giderlerde de yine çok yüksek artışlar olmuştur. Giderlerde yaşanan bu olağan üstü artışlardan dolayı, muhasebe büroları hizmetlerini devam ettirememe tehlikesiyle karşı karşıya olup; bu durum muhasebe bürolarının varlığını tehdit eder duruma gelmiştir. Mali Müşavirlerin ekonomik anlamda yaşamakta olduğu bu olumsuz tablonun, telafisi imkansız hale gelmeden değiştirilmesi ve sorunun çözülmesi gerekmekte olup; çözüm, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2021 yılının sonunda o günün ekonomik koşullarına göre hazırlanan ancak bugünün koşullarında ihtiyaçlara cevap veremez hale gelen 2022 Yılı Asgari Ücret Tarifesi’ndeki ücretlerin arttırılmasıdır.

Bu bağlamda; Kocaeli SMMM Odası olarak asgari ücret tarifemizde, yukarıda da açıkladığımız doğal ve haklı gerekçeler ile gerekli güncellemeler yapılmış olup; 01.07.2022 tarihinden itibaren Kocaeli ilinde serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmetlerinde uygulanması önerilen tarife olarak yayınlanmış ve kamuoyuna duyurulmak üzere ekte de tarafınıza sunulmuştur. Bu vesile ile meslek camiamızın, siz değerli basın mensuplarımızın, Kocaeli kamuoyunun ve tüm vatandaşlarımızın Kurban bayramını kutlar; sağlıklı ve mutlu günlere vesile olmasını, ülkemize ve dünyamıza huzur ve barış getirmesini dileriz."

 TARİFEYİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

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07 Tem 2022 - 16:28 - Gündem

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