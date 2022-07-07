Başkan Hürriyet: Aslında bizi değil, halkı cezalandırıyorlar

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen meclis toplantısıyla ilgili makam toplantı salonunda basın toplantısı gerçekleştirdi. Hürriyet basın toplantısında İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı ile protokol yapılmasının reddedilmesine dair, “Bu kazıları biz finanse ediyoruz, İzmit Belediyesi olarak. İşin yürütmesini de Bakanlık ve Müze Müdürlüğü yapıyor. Bir tarafında Bakanlık olan bir proje hangi akla hizmet reddediliyor gerçekten şaşkınız. Biz bu kenti seviyoruz ve bu kentin klasik belediyeciliğin ötesinde kültür, tarih, turizm gibi her alanda öncü olmasını istiyoruz. Bu vakıf çalışmalarımızın da nedeni bu dünya mirasına Kayıp Şehir Nikomedia çalışmasına kazandırmaktır.”

“KAMU YARARININ ÖNÜNE GEÇİYORLAR”

Aslında niyetleri, sebepleri yapılmaya çalışılanı hepimiz biliyoruz. Halkımızda görüyor ve biliyor. Hala bir hazımsızlık ve hala nasıl engelleriz, başarısız kılarız, cezalandırırızın meclisteki tezahürünü izliyoruz. Aslında bizi değil yaptıklarıyla halkı cezalandırıyorlar, halka zarar veriyorlar. Halkın ve kamu yararının önüne geçiyorlar. Birçok şeyde Salı günkü mecliste hayır oylarıyla karşılaştık. Bugüne kadar rutin belediyecilik işleyişlerinde evet diyoruz diyorlar ama asıl kamu lehine olan şeylerde hep ‘Hayır’ oyu için kalkan eller görüyoruz” dedi.