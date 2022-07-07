07 Tem 2022 - 17:02- Gündem G: 07 Tem 2022 - 17:04

“Tügva ve Ensar’ın yatağını yorganını döşeyenler, bu kenti kalkındıracak Nikomedia Vakfı’na hayır diyor”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı ile protokol yapılmasını reddeden AKP’li ve MHP’li meclis üyelerine tepki göstererek, “TÜGVA ve Ensar’ın yatağını yorganını döşeyenler, bu kenti kalkındıracak Nikomedia Vakfı’na hayır diyor” dedi
“Tügva ve Ensar’ın yatağını yorganını döşeyenler, bu kenti kalkındıracak Nikomedia Vakfı’na hayır diyor” mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen meclis toplantısıyla ilgili makam toplantı salonunda basın toplantısı gerçekleştirdi. Hürriyet basın toplantısında İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı ile protokol yapılmasının reddedilmesine dair, “Şunu hatırlatmakta yarar var; Halkımız da biliyor bu yaşananları. Bu kentte 25 yıllık, 10 yıllık protokoller yapıldı. Hangi vakıflarla TÜGVA ve Ensarla. Bu vakıflarla 25 yıllık ayni ve nakdi yardım da içeren çok uzun 4-5 başkanın görev süresini ipotek altına alacak şekilde protokoller yapılmış. 

“HER TÜRLÜ KESENİN AĞZINI AÇIYORLAR”

Sadece iş birliği protokolü de değil üstüne bir de yer tahsis edebilecek kadar terliğine varana kadar aldıkları bütün eşyalarını aldıkları içini döşedikleri, yatağını, yorganını bile aldıkları, her ne istedilerse verdikleri 2 tane vakıflarına her türlü kesenin ağzını açıyorlar ama bu kentin 3 bin yıllık tarihi için çalışacak, insanımız için katma değer yaratacak vakfa hayır diyorlar. 

“HERKES YANLIŞ OLDUĞUNU BİLİYOR”

O vakıflara Ensar ve TÜGVA’lara milyonlarca lira akıtanlar ne yazık ki bu kentin geleceğini kalkındıracak Nikomedia Vakfına ‘Hayır’ diyor. Vicdanı olan herkes bunun ne kadar yanlış olduğunu biliyor. Vicdanı olan herkes bunun aslında İzmit’in geleceğine atılmış bir balta olduğunu da çok iyi biliyor. 

“VATANDAŞIMIZA ŞİKAYET EDİYORUZ”

Biz buradan AKP ve MHP Meclis Üyelerini İzmit’in geleceğine verdikleri bu zarardan ötürü önce Allah’a sonra da İzmitlilere havale ediyoruz. Bu zarar, bu karşı duruş, hiçbir gerekçesi olmayan, hiçbir mantığı olmayan, bu kente hiçbir katma değeri olmayan vakıflara milyonlar aktarma zihniyetinde olanlar ne yazık ki bu kente katma değer yaratacak bir vakfa sudan sebeplerle ya da aman olur da biz başarılı oluruz olur da vatandaşımız bu hizmetlerden memnun olur korkusuyla ‘Hayır’ dediklerini biliyoruz. Vatandaşımız da biliyor. Buradan vatandaşımızın vicdanına bu işi havale ediyoruz ve vatandaşımıza bu durumu şikayet ediyoruz” dedi.
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07 Tem 2022 - 17:02 - Gündem

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