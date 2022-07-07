07 Tem 2022 - 17:19- Gündem G: 07 Tem 2022 - 17:23

Başkan Hürriyet: AKP’lilerin araç kiralama ısrarı büyük soygundur

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet basın toplantısında yaptığı açıklamada AK Parti döneminde başlatılan araç kiralama uygulamasının büyük bir garabet olduğunun altını çizerek, “AKP’lilerin ısrarla önümüze getirdiği araç kiralama konusu büyük bir soygundur, büyük bir ranttır” dedi
Başkan Hürriyet: AKP’lilerin araç kiralama ısrarı büyük soygundur mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen meclis toplantısıyla ilgili makam toplantı salonunda basın toplantısı gerçekleştirdi. Hürriyet, araç kredisi ile ilgili çalışmanın AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesi ve araçların kiralanması üzerine diretilmesi ile ilgili şu ifadelere yer verdi; “Bu mecliste bir diğer konumuz ve en önemli gündem maddemizden bir tanesi araç kredisi konusuydu. Araç alımı ile alakalı kredi talebimiz. Biliyorsunuz ki iki seneden fazla süredir bu belediyenin kamu araçlarını hizmet araçlarını satın alabilmek, bu belediye kiralamak yerine kira öder gibi kredi ile mal sahibi olsun diye çok uğraşıyoruz. İki sene öncede mücadele ettik. İki sene önce mecliste ben vardım. 15 gün önce mecliste ben vardım. Şimdi arkadaşlar diyor ya madem bu kadar önemli bir konu var niye mecliste yoksunuz diye, iki sene önce vardım da verdiniz mi? 15 gün önce vardım da verdiniz mi kredi yetkisini? Vermediniz.

“HALKI NASIL KANDIRIRIM ÇABASINDALAR”

Dolayısıyla işte ipe un sermeler, nasıl bahane uydururum, nasıl algı yönetirim nasıl işi bağlamından çıkartırım da gargaraya getiririm. Yaygara yaparım ya da işte halkı nasıl buradan kandırırım çabalarının ne yazık ki tezahürü. Biz o detaylara girmeyeceğiz, biz işin özünden kaçsın istemiyoruz. İşin özü şu arkadaşlar; biz iki yıl önce dedik ki, makam aracı değil, bu belediyenin kamu hizmetlerini sunabilmesi için iş makineleri, hizmet araçları, kamyonları, JCB’leri, kepçeleri, temizlik araçları, pikapları, taşıma araçları gibi ne varsa kiralamak yerine satın alalım diye yola çıktı. Oturduk hesap yaptık hatta tahtada öğrenciye anlatır gibi anlattım canlı yayında. Vatandaşta bilsin, satın alırsak ne olur kiralarsak maliyetleri ne olur diye.

“KİRALAMA İŞİNDE ÇOK CİDDİ RANT VAR”

Kiralama işinde çok ciddi rant var. Kiralamalarda çok ciddi havaya, boşa giden paralar var. Bu kiralamalar da yine AK Parti döneminde gelmiştir. AK Parti belediyeleri aldıktan sonra ne yazık ki kamuya ait araçları elden çıkarmış ya da satmıştır. Ardında da bir kiralama furyası başlatmıştır. Başkan Yardımcımız Ünal Bey yine mecliste kanun maddesini söyleyerek anlatmıştır bu konu ile ilgili yaptıkları değişikliği. Kamu hizmeti gören araçların kiralanması, ne yazık ki AK Parti ile getirilmiş bir garabettir. Biz iki yıl önce dedik ki, 55 Milyon TL kredi çekersek biz bütün araçlarımızı satın alabiliyoruz. O dönemde çırpındık, mücadele ettik. Hayır dediler, veto ettik yine meclise gönderdik, yine hayır dediler. Yine ipe un serdiler, komisyonda ek süreler, yok şu olursa bu olur yok kiralamalar daha mantıklı gibi sudan bahane ürettiler.

“YAZIKTIR, GÜNAHTIR, MİLLETİN PARASIDIR”

Sonunda vatandaşımızın da desteği ile birlikte 55 Milyon TL kredi yetkisi alamadık ama 27 Milyon TL kredi yetkisi almıştık. O 27 Milyon TL ile biz, 71 adet temizlikte kullanılan kamyon ve iş makinelerini satın aldık. Hatta aynı dönemde Gebze Belediyesi, 43 tane temizlik aracı ve iş makinesini 67 Milyon TL’ye kiraladı. Biz aynı araçların 71 tanesini 27 Milyon TL’ye satın aldık. Bunu da ısrarla söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Halkımız bunu görsün bu büyük bir soygundur, büyük bir ranttır. Bu, belediyelerin kasasından çıkan büyük paralardır. Yazıktır, günahtır, milletin parasıdır.”

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07 Tem 2022 - 17:19 - Gündem

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