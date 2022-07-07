07 Tem 2022 - 17:22- Gündem G: 07 Tem 2022 - 17:23

Hürriyet: 27 Milyona satın aldığımız araçlardan İzmit 123 Milyon TL tasarruf etti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet basın toplantısında yaptığı açıklamada iki sene önce 27 Milyon TL’ye belediyenin bünyesine kazandırılan 71 araç ile belediyenin iki yılda 123 Milyon TL tasarruf ettiğini söyledi
Hürriyet: 27 Milyona satın aldığımız araçlardan İzmit 123 Milyon TL tasarruf etti mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen meclis toplantısıyla ilgili makam toplantı salonunda basın toplantısı gerçekleştirdi. Hürriyet, iki yıl önce 27 Milyon TL ile İzmit Belediyesi tarafından satın alınan 71 araç ile 123 Milyon tasarruf yaptıklarını belirterek, “27 Milyon TL ile yaptığımız tasarruf bu ise bir de tüm araçları almak için istediğimiz 55 Milyon TL için yetki verselerdi ki o parayla hepsini alabilseydik. Tasarruf oranını ikiye mi katlarsınız üçe mi katlarsınız 200 Milyon TL mi dersiniz 300 Milyon TL mi dersiniz siz düşünün” dedi. 

3 YILDA KENDİSİNİ AMORTİ EDİYOR

Hürriyet devamında şu ifadeleri kullandı, “O dönem 55 Milyon TL için yetki alabilseydik, bugün İzmit Belediyesinde kiralama konusunu konuşmuyorduk. Ne yazık ki satın alamadık. O dönem 55 Milyon TL’ye alabileceğimiz araçların bugün ki karşılığı 150-200 Milyon TL olarak konuşuluyor. 27 Milyon TL’ye aldığımız iş makinemiz ve kamyonumuz, bugün 70-80 Milyon TL arkadaşlar. Kiralamayı da kaldırdığımızı varsaydığımızda 3 yılda kendisini amorti ediyor.

EN AZ 70-80 MİLYON TL’LİK DEĞERE SAHİP OLACAĞIZ

Üç yılda ayda 1 Milyon TL kredi ödüyoruz. Hiçbir şeyden etkilenmiyor, enflasyondan etkilenmiyor. Fiyat farkı yok, hiç bir şey yok. Mart’ta bitecek kredi borcu ile birlikte belediye artık mal sahibi olacak. Bugün ki fiyat tarifesi ile 70-80 Milyon TL’lik bir değerin sahibi olacak. Bir de üzerine en az 10 yıl kullandığımızı düşünürsek 10 yıllık kiralama masrafları Gebze Belediyesinin iki yıl önce 67 Milyon TL’ye kiraladığını baz alırsak şu an ki enflasyon oranlarını düşündüğümüz de kim bilir kaç paradır. 

CİDDİ BİR GİDER KALEMİNDEN KURTULDUK

Bir 10 yıl bu kira masraflarını düşünün, bir mal edinmekle elde ettiğimiz bir tasarruf ve mal değeri var. Bir de üstüne kiralama giderlerinden kurtulduğunuz için çok ciddi bir gider kaleminden de kurtuluyorsunuz. Dolayısıyla ciddi bir tasarruftan bahsediyoruz. Sadece 71 araçla ki biz azından hesaplıyoruz, eminiz ki daha fazlası da vardır. Biz rakamlarla boğuşmamak adına daha azını söylüyoruz.

“MİLLETİN PARASINI KİŞİLERE ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKTIK”

Biz o gün 27 Milyon TL ile satın aldığımız araçlarla iki yılda en az 123 Milyon TL tasarruf yaptık. Çok ciddi bir rakam. 123 Milyon TL tasarruftan bahsediyoruz. Bu para milletin parası. Eğer satın almasaydık bir bu kadar daha dışarıya, şirketlere, kişilere milletin parasını ödemek zorunda kalacaktık. 27 Milyon TL ile yaptığımız tasarruf bu ise bir de 55 Milyon TL için yetki verselerdi ki o parayla hepsini alabilseydik tasarruf oranını ikiye mi katlarsınız üçe mi katlarsınız 200 Milyon TL mi dersiniz 300 Milyon TL mi dersiniz 10 yıllık kiralamadan da kurtulduğunuzu düşünürseniz ki iş makineleri çok daha uzun ömürlü, bizim 15-20 yıllık kullandığımız iş makineleri var tıkır tıkır çalışıyorlar. Hadi biz 10 yıl üzerinden düşünürsek 10 yıl kiralama işi olmadığında 27 Milyona alınan 71 araç kendini iki yılda amorti ediyorsa diğerleri kendini 4 yılda, 5 yılda amorti etsin. En nihayetinde çok ciddi tasarruf belediyenin kasasında kalıyor.”
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07 Tem 2022 - 17:22 - Gündem

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