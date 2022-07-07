Özmural: TÜGVA aldığı konakta ne iş yapıyor?

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural TÜGVA’ya verilen yerlerden vatandaşların faydalanamadığını ifade ederek, “İzmit Belediyesinin bir yurdu var ama ne yazık ki kullanamıyor. Çünkü TÜGVA’ya verilmiş. Burada bir yurda öğrenci bile veremiyoruz. Bazı vakıflar çökmüşler yurda. Ki bu yurt belediyeye ait. Benim başarılı öğrencileri seçerek bu alanları değerlendirme hakkımı 25 yıl boyunca neden alırsınız elimden? TÜGVA’nın aldığı her yer aynı şekilde. TÜGVA aldığı konakta ne yapıyor?

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Biz aldığımız bir konağa işlev yüklüyoruz. Biz konaklara Şiir ve Edebiyat Evi, müze yapıyoruz. Tüm vatandaşların kullanımına açıyoruz. Bunlar birilerini rahatsız ediyor. Öyle değerli bir konağa 600 lira kira ödüyorlar. Bütün parasını yine belediye ödemiş. Bunları dile getirdiğimiz zaman rahatsızlık veriyor. Rant ve talanı yalanla örtme çabalarına karşı mücadelemiz devam edecek. Vatandaşlarımız bu yalanları anlayana kadar hiç yılmadan azimle anlatacağız ve mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.