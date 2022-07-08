Kupa canavarı Yenikentspor!

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeyi basketbol branşında ilçeyi başarıyla temsil eden kupa avcısı Yenikent Spor Kulübü sporcularını tebrik etti
İLÇEYİ BAŞARI İLE TEMSİL ETTİLER
Gençliğe ve spora yönelik yatırımları her zaman destekleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeyi başarıyla temsil eden sporcularında destekçisi oluyor. Başkan Aygün, son olarak Yelken Kafe’de düzenlenen programda Derince’yi basketbol branşında başarıyla temsil eden Yenikent Spor Kulübü sporcuları ile buluştu.
KUTLADI
U-10, 11 ve 12 sporcularının tam kadro yer aldığı programda Yenikent Spor Kulübü’nde Başkan Nurten Yılmaz, antrenörler ve veliler de hazır bulundu. Sporcuları ve idarecileri tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sporcuların başarılarının daim olmasını temenni etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.