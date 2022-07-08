Kupa canavarı Yenikentspor!

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeyi basketbol branşında ilçeyi başarıyla temsil eden kupa avcısı Yenikent Spor Kulübü sporcularını tebrik etti

İLÇEYİ BAŞARI İLE TEMSİL ETTİLER

Gençliğe ve spora yönelik yatırımları her zaman destekleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeyi başarıyla temsil eden sporcularında destekçisi oluyor. Başkan Aygün, son olarak Yelken Kafe’de düzenlenen programda Derince’yi basketbol branşında başarıyla temsil eden Yenikent Spor Kulübü sporcuları ile buluştu.

KUTLADI

U-10, 11 ve 12 sporcularının tam kadro yer aldığı programda Yenikent Spor Kulübü’nde Başkan Nurten Yılmaz, antrenörler ve veliler de hazır bulundu. Sporcuları ve idarecileri tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sporcuların başarılarının daim olmasını temenni etti.