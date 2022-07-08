Gölcüklü karateciler madalya için Amasya’da gidecek

Gölcük Belediye Spor Karate Takımı’nın 7 sporcusu, Amasya’da yapılacak olan Minikler Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

GÖLCÜK VE KOCAELİ’Yİ TEMSİL EDECEKLER

Gölcük Belediye Spor Karate Takımı, İzmit’te düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası seçmelerinde başarılı sonuçlar aldı. 14 sporcu ile seçmelere katılan Gölcük Belediyespor, 2 birincilik, 2 ikincilik, 3 de üçüncülük kazandı. Dereceye giren karateciler, Gölcük ve Kocaeli’yi temsilen Amasya’da düzenlenecek olan Minikler Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

ŞAMPİYONADA YER ALACAK OLAN KARATECİLERİMİZ

BİRİNCİLER

Esila Baltürk

Kübra Nur Uçar

İKİNCİLER

Ömer Faruk Baldır

Cemre Yılmaz

ÜÇÜNCÜLER

Hasan Yiğit Boztepe

Mert Demirtaş

Sümeyye Kumaş