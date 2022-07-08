Gölcüklü karateciler madalya için Amasya’da gidecek
Gölcük Belediye Spor Karate Takımı’nın 7 sporcusu, Amasya’da yapılacak olan Minikler Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
GÖLCÜK VE KOCAELİ’Yİ TEMSİL EDECEKLER
Gölcük Belediye Spor Karate Takımı, İzmit’te düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası seçmelerinde başarılı sonuçlar aldı. 14 sporcu ile seçmelere katılan Gölcük Belediyespor, 2 birincilik, 2 ikincilik, 3 de üçüncülük kazandı. Dereceye giren karateciler, Gölcük ve Kocaeli’yi temsilen Amasya’da düzenlenecek olan Minikler Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
ŞAMPİYONADA YER ALACAK OLAN KARATECİLERİMİZ
BİRİNCİLER
Esila Baltürk
Kübra Nur Uçar
İKİNCİLER
Ömer Faruk Baldır
Cemre Yılmaz
ÜÇÜNCÜLER
Hasan Yiğit Boztepe
Mert Demirtaş
Sümeyye Kumaş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.