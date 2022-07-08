2. Lig Ağustos sonunda, 3. Lig Eylül başında başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Sezon Planlamalarını belirledi. Buna göre TFF 2. Lig 28 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 18 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta başlarken, normal sezon 29 Nisan 2023'te tamamlanacak. Ardından play-off müsabakaları oynanacak. TFF 3. Lig 4 Eylül Pazar günü başlarken, ilk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta start alacak ve normal sezon 29 Nisan'da bitecek. Ardından Play-Off müsabakaları yapılacak. TFF 2. Lig'de 4, 8, 24, 29 ve 33. hafta müsabakaları, TFF 3. Lig'de ise 13 ve 28. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.