Mesleki ve teknik eğitime ilgi büyük

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla mesleki ve teknik eğitim verilen okullarda öğrenci ve öğretmenlerin sosyal-zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi, beceri ve yabancı dil yeteneklerinin artırılması amacıyla MEB, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki İşbirliği Protokolü, meslek liselerine olan talebi artırdı. Protokol kapsamında bu yıl 116 meslek lisesini sahiplenen oda ve borsaların desteği ile okulların eğitim kalitesi her geçen gün artıyor. Doluluk oranları yüzde 90’ları aşan mesleki teknik liselere gençlerin ilgisi büyük.

362 KİŞİLİK KONTENJAN

Mesleki ve teknik lise eğitiminde başarılı iller arasında olan ilimizde Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın tam destek verdiği İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) her yıl yüzde 100 doluluk oranıyla dikkat çekiyor. Bu yıl da gözde okullar arasında olan İzmit MTAL ‘Anadolu Teknik Programı’ ve ‘Anadolu Meslek Programı’ dallarında 362 kişilik kontenjanıyla yeni öğrencilerini bekliyor.

ÖĞRENCİLERİN TERCİH ETTİĞİ OKUL

İzmit MTAL; Anadolu Teknik Programı (ATP); Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı ve Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanında 30’ar olmak üzere 90 kontenjana;Anadolu Mesleki Program (AMP); Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı, Metal Teknolojisi Alanı, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı, Elektrik- Elektronik Teknolojiler Alanı, Kimya Teknolojileri Alanı, Bilişim Teknolojileri Alanı, Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı olmak üzere 8 alanda, 272 öğrenci alım kontenjana sahip. KSO’nun destek verdiği okul; mesleki/teknik donatı alanlarının fazlalığı, uzman eğitimci kadrosu ve kaliteli eğitimiyle öğrencilerin rağbet gösterdiği bir eğitim kurumu olarak ön plana çıkıyor.

MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK FARKINDALIK ARTTI

Sanayinin ihtiyaç duyduğu donanımlı, bilgili ve yetenekli gençleri yetiştiren İzmit MTAL’ye tam destek veren KSO, kaliteli eğitim için bu desteği sürdürmeye devam edecek. Mesleki eğitimin ve nitelikli iş gücünün yetişmesinin ülkemizin refahı için önemli olduğunun altını çizen KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mesleki eğitme yönelik farkındalığın artmış olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti, okulu tercih eden öğrencilere ve onları destekleyen ailelerine teşekkür etti.

KSO’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Okul müdürü Mehmet Aktaş da okulun 77 yıllık köklü bir eğitim kurumu olduğunu paylaşarak, “İzmit MTAL yeniliklerin ve yeteneklerin okulu. Kaliteli mesleki eğitim, kaliteli yabancı dil eğitimi ve yurt dışından staj imkanıyla öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi. Aktaş, TOBB ile yapılan protokol kapsamında KSO’nun desteklediği bir okul olmanın artılarını yaşadıklarını söyledi, “ Mesleki ve teknik eğitime verilen destek geleceğimizin üretim köprüsü olacaktır” dedi. LGS tercihleri 20 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecektir.