Ellibeş, Kurban Bayramı’nı kutladı

Ellibeş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam Âlemi için huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum.
Bayramlar küslüklerin sona erdiği, kardeşliğin, sevginin, dostluğun, neşenin doruğa ulaştığı müstesna günlerdir.
Bu bayramı fırsat bilerek, eş, dost, akraba, dost ve arkadaşlarımızla dargınlıkları bir kenara bırakıp, barışmalara vesile kılalım.
Bu mübarek günler vesilesiyle gönüllerimiz bir kez daha paylaşma, dayanışma, yardımlaşmanın hazzıyla zenginleşiyor ve hep birlikte kainatın yaratıcısı Yüce Allah’a yakınlaşmanın eşsiz güzelliğine erişiyoruz.
Kurban Bayramı’nın gerçek anlamı olan Allah’a teslim olmanın huzurunu yaşıyoruz.
Böylesi kıymetli günleri özüne yaraşır şekilde kucaklamamızı temenni ediyorum.
Bu duygularla bütün hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam Âlemi’nin Kurban Bayramını kutluyor, Rabbimden daha nicelerine huzur, barış, refah ve sağlık içinde kavuşmamızı Yüce Rabbimden diliyor, bu vesilesiyle ülkemizin, milletimizin güvenliği için sınır boylarında, dağlarda, bayırlarda fedakarca görev ifa eden askerlerimizin, polislerimizin, jandarmalarımızın, bütün kolluk kuvvetlerimizin bayramını da ayrıca tebrik ediyor, bu uğurda hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Terör belası başta olmak üzere ülkemize musallat olan her türlü afet ve felaketlerden Rabbim milletimizi muhafaza eylesin.”
Ellibeş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam Âlemi için huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.