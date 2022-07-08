08 Tem 2022 - 11:08- Siyaset G: 08 Tem 2022 - 11:09

Ellibeş, Kurban Bayramı’nı kutladı

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Bu mübarek günler vesilesiyle gönüllerimiz bir kez daha paylaşma, dayanışma, yardımlaşmanın hazzıyla zenginleşti” dedi.

Ellibeş, Kurban Bayramı’nı kutladı mask

Ellibeş, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam Âlemi için huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum. 
Bayramlar küslüklerin sona erdiği, kardeşliğin, sevginin, dostluğun, neşenin doruğa ulaştığı müstesna günlerdir. 
Bu bayramı fırsat bilerek, eş, dost, akraba, dost ve arkadaşlarımızla dargınlıkları bir kenara bırakıp, barışmalara vesile kılalım.
Bu mübarek günler vesilesiyle gönüllerimiz bir kez daha paylaşma, dayanışma, yardımlaşmanın hazzıyla zenginleşiyor ve hep birlikte kainatın yaratıcısı Yüce Allah’a yakınlaşmanın eşsiz güzelliğine erişiyoruz. 
Kurban Bayramı’nın gerçek anlamı olan Allah’a teslim olmanın huzurunu yaşıyoruz. 
Böylesi kıymetli günleri özüne yaraşır şekilde kucaklamamızı temenni ediyorum.
Bu duygularla bütün hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam Âlemi’nin Kurban Bayramını kutluyor, Rabbimden daha nicelerine huzur, barış, refah ve sağlık içinde kavuşmamızı Yüce Rabbimden diliyor, bu vesilesiyle ülkemizin, milletimizin güvenliği için sınır boylarında, dağlarda, bayırlarda fedakarca görev ifa eden askerlerimizin, polislerimizin, jandarmalarımızın, bütün kolluk kuvvetlerimizin bayramını da ayrıca tebrik ediyor, bu uğurda hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Terör belası başta olmak üzere ülkemize musallat olan her türlü afet ve felaketlerden Rabbim milletimizi muhafaza eylesin.”
# bir, sağlık

08 Tem 2022 - 11:08 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.302.660 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

GARSON ARANIYOR

Merkez Lokantası’nda devamlı ve part time çalışacak bay / bayan garsonlar aranıyor. Görüşmeler yüz yüze yapılacaktır.

ACİL PERSONEL ARANIYOR

Hereke ve Gebze bölgesindeki firmamızda çalışacak personeller aranmaktadır. Aranan kriterler; - Meslek liselerinin elektrik, elektronik bölümlerin...

0530 076 37 74

ELEMANLAR ARANIYOR

Başiskele’de bulunan  FSM Boru Profil firmamıza eleman aranıyor. - 10-12 kişiye kadar yemek yapabilecek,  - Geri kalan vakitlerde ofis temizliği yap...

0532 501 10 32 

TIR ŞOFÖRÜ ARIYOR

Şirketimizin şehir içi veya dışındaki şantiyelerinde görevlendirmek üzere; - Tercihen İzmit ve çevresinde ikamet eden, - C D E Sınıfı Sürücü Belge...

0534 593 91 75 GÖK-YOL İNŞAAT 

Eleman aranıyor

Profil boru sac npı npu köşebent satışı yaptığımız firmamızda depo ve sevkiyat elemanı aranmaktadır.  Yol ve yemek ücreti verilmektedir.  

0552 596 10 41 CEYSEL MAKİNA ÇELİK

ELEMANLAR ARANIYOR

- Askerlik ile ilişiği olmayan; - 18-40 yaş arası, emekli olmayan, *ÜRETİM PERSONELİ *FORKLİFT OPERATÖRÜ *TEMİZLİK PERSONELİ-BAY (Daha önce özell...

AYSEL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi

İKİZLER KURBANLIK Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir. Satış 1 : Gündoğdu Mah. Zübeyde Hanım Ca...

0533 592 32 35 

ELEMANLAR ARANIYOR

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI Şirketimiz Kocaeli Lastik San. A.Ş üretim bölümünde çalıştırılmak üzere aşağıda nitelikleri belirtilen üretim işçisi ad...

KOLSAN

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Zeytinoğlu mayıs ayı cari denge verilerini değerlendirdi mask
Zeytinoğlu mayıs ayı cari denge verilerini değerlendirdi
Başkan Yıldızlı’dan Kurban Bayramı mesajı mask
Başkan Yıldızlı’dan Kurban Bayramı mesajı
Ellibeş, Kurban Bayramı’nı kutladı mask
Ellibeş, Kurban Bayramı’nı kutladı
Aynacı: İşçinin 41 ekmeği nerede? mask
Aynacı: İşçinin 41 ekmeği nerede?
CHP Çayırova'da ÖBEK eğitimleri verildi mask
CHP Çayırova'da ÖBEK eğitimleri verildi
Büyükakın, Ülkü Ocaklarına konuk oldu mask
Büyükakın, Ülkü Ocaklarına konuk oldu
Anket Bu yaz tatilinizi nerede yapacaksınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL