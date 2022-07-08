AKP’den 12 ilçede birden bayramlaşma

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, saat 12.00’de başlayacak İl Bayramlaşması öncesi ilçelerdeki programlara katılacak. İl yönetim kurulu üyelerinin tamamının da yer alacağı ilçe bayramlaşma programları saat 9.30’da başlayacak.
İLÇELER VE KATILACAK İSİMLER
10:00 Körfez-İl Başkanı Mehmet Ellibeş
09:30 Çayırova-Milletvekili Cemil Yaman
09:30 Gebze-KBB Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın
09:30 Gölcük-Milletvekili İlyas Şeker
10:00 Derince- Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu
10:00 Kandıra- Milletvekili Emine Zeybek
10:00 Karamürsel-Milletvekili Fikri Işık
10:00 Kartepe- Milletvekili Sami Çakır
10:30 Başiskele-Milletvekili İlyas Şeker
10:30 Darıca- Milletvekili Cemil Yaman
10:30 Dilovası- KBB Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın
11:30 İzmit-İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri ve KBB Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın
Not: İl Bayramlaşması saat 12.00’de İl Başkanlığı önünde tüm teşkilatın katılımıyla gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.